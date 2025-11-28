Мирный план для Украины с отказом от территорий откроет финансовую «черную дыру» для Европы — Reuters

Любой мирный план для Украины, предусматривающий отказ от оккупированных россией территорий, будет иметь высокую экономическую и цену для Европы. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Последние предложения о прекращении огня, которые обсуждались западными партнерами, предполагают, что Киев должен согласиться на временный или частичный контроль россии над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Аналитики предупреждают: такой неопределенный статус-кво приведет к острой неопределенности, которая будет тяготить экономику Европы в течение многих лет.

Проблема финансирования восстановления

Главный вопрос, который возникнет после такого «мира» — кто заплатит за восстановление.

По оценкам Всемирного банка почти год назад стоимость восстановления Украины составила $524 млрд. Сейчас, по словам европейских чиновников, эта сумма приближается к $600 миллиардам.

Маловероятно, что президент рф владимир путин согласится использовать замороженные резервы россии (около $300 млрд в странах G7 и ЕС) на репарации.

Кроме того, если россия откажется платить, большую часть этого огромного бремени придется взять на себя союзникам Украины.

При условии неурегулированного статуса территорий и страха перед возобновлением боевых действий, частный иностранный капитал не придет в Украину, что затормозит экономическое восстановление.

Воздействие на экономику и возвращение беженцев

Несмотря на устойчивость экономики Украины, ВВП страны, по прогнозу МВФ, в этом году все равно будет на 20% ниже уровня 2021 года. При этом Донецкая и Луганская области до войны обеспечивали около 15% национального ВВП.

Ожидается, что возвращение более 5 миллионов украинских беженцев (преимущественно женщин и детей), нашедших убежище в Европе, поможет увеличить рабочую силу и поддержать рост экономики.

Однако ЕС придется финансировать их социальную поддержку и переквалификацию в соответствии с потребностями восстановления. В аналогичной помощи будут нуждаться и демобилизованные военные.

Торможение вступления в ЕС и усиление милитаризации

Нарушение территориальной целостности Украины, если статус оккупированных регионов не будет окончательно урегулирован, усложнит ее вступление в Европейский Союз. Контроль за суверенными границами является ключевой гарантией для ЕС.

Нестабильное перемирие станет «наградой» для военной агрессии путина. Это заставит западноевропейские страны еще быстрее увеличивать оборонные бюджеты, готовясь к потенциальному будущему конфликту с россией.

Экономическая передышка для россии

Последняя, но важная проблема: «мир» может дать экономическую передышку режиму путина.

В начальных версиях предложений о перемирии обсуждалась отмена экономических санкций. Это стало бы «переломным моментом» для экономики россии, которая сейчас работает в режиме перегрева из-за перехода на военные рельсы.

Ожидается, что рост ВВП россии на следующий год едва достигнет 0,5%-1%. Наблюдается спад в гражданском промышленном производстве, а военное производство уже достигло пиковой мощности. Бюджетный дефицит удвоился, а правительство вынуждено повышать НДС, разгоняющее инфляцию (сейчас 8% при ключевой ставке 16%).

Если санкции будут сняты, финансовые перспективы для россии — а значит, и для ее перевооружения — станут гораздо лучше.

Вывод

Несмотря на понятное желание остановить разрушение и гибель людей, частичное перемирие на условиях status quo может обернуться для Европы финансовой черной дырой и высоким риском еще более масштабного конфликта в будущем.