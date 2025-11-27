Главное за четверг: Соглашение с МВФ, снижение рейтинга USDT и каким будет курс доллара и евро

Украина согласилась отменить налоговые льготы для доступа к кредитному пакету МВФ

Украинские власти согласились отменить некоторые налоговые льготы, чтобы обеспечить новое финансирование от Международного валютного фонда. В среду МВФ объявил о соглашении на уровне персонала по четырехлетней программе стоимостью около 8 миллиардов долларов, что стало положительным сигналом для союзников Украины. Совет директоров кредитора, базирующийся в Вашингтоне, одобрит программу, как только Киев введет ряд мер по расходам.

Каким будет курс доллара и евро в декабре в Украине: три возможных сценария

Для гривны декабрь станет одним из самых сложных месяцев 2025 года. Слишком многие факторы способны быстро и кардинально менять расписание на мировом и украинском валютных рынках.

Бум ИИ держит биржи на подъеме, но риски для экономики и гривни растут.

Мировая экономика постепенно привыкает к новой реальности геополитической турбулентности и торговым войнам, однако риски замедления роста и ускорения инфляции остаются высокими. Об этом во время выступления на конференции «Жить на проценты» заявил руководитель департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко.

S&P снизило рейтинг стейблкоина USDT до уровня «Слабый»

Агентство Standard & Poor's Global Ratings снизило рейтинг стейблкоина Tether (USDT) до пятого уровня: «Слабый». Это самый плохой показатель устойчивости по шкале рейтингового агентства.

Куда вкладывают деньги наши соотечественники, и почему это плохой выбор

Инвестиции украинцев можно одновременно считать необычно рискованными и удивительно консервативными. Как в распределении финансов сочетается этот дуализм и какие главные ошибки допускают наши соотечественники при выборе активов, рассказывает «Минфин».