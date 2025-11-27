Нобелевский лауреат по экономике назвал причину падения биткоина

Снижение популярности президента США Дональда Трампа негативно влияет на первую криптовалюту. Об этом заявил нобелевский лауреат по экономике и критик цифровых активов Пол Кругман.

Во всем виноват Трамп

«Цена биткоина взлетела после победы Трампа в прошлом году, а недавнее падение совпало с серией его политических неудач», — написал он в публикации на Substack.

Политик сделал цифровые активы одним из главных пунктов своей предвыборной кампании. Он обещал поддержать индустрию и превратить Соединенные Штаты в мировую «криптостолицу планеты».

При Трампе отношение регуляторов к криптовалютам действительно изменилось. Руководителем SEC стал сторонник биткоина, который обозначил создание прозрачных и понятных правил для рынка цифровых активов одним из своих приоритетов.

Комиссия отказалась от претензий к ряду криптопроектов, включая Ripple — в августе стороны урегулировали затянувшийся на пять лет конфликт.

Президент США также подписал закон GENIUS Act, который устанавливает правила для стейблкоинов, а также помиловал создателя даркнет-рынка Silk Road Росса Ульбрихта и основателя Binance Чанпэна Чжао.

Ключевым событием стало прямое участие Дональда Трампа и членов его семьи в секторе цифровых активов: World Liberty Financial, мем-коины TRUMP и MELANIA, майнинг-компания American Bitcoin и т. д.

Ранее в ходе расследования Financial Times выяснилось, что Трампы заработали более $1 млрд на криптовалютных проектах.

«Почему биткоин стал ставкой на Трампа? Отчасти потому, что Трамп, чья семья получала гигантские взятки от участников криптоиндустрии, вознаграждал эти инвестиции прокриптовалютной политикой», — подчеркнул Кругман.

По его словам, цифровые активы становятся «инструментом финансовых хищников, а администрация Трампа к ним чрезвычайно благосклонна».

Кругман назвал недавний обвал биткоина «разворотом ставки на Трампа». По его словам, президент США по-прежнему стремится поддержать индустрию, которая принесла прибыль его окружению, и обеспечить благоприятные условия для «финансовых хищников». Однако влияние главы Белого дома постепенно ослабевает, отметил эксперт.

Почему Трамп увлекся криптовалютой

Трамп заявил в интервью CBS, что криптовалюта — это «огромная индустрия» и важная часть его экономической повестки.

Трамп не сразу стал сторонником криптовалют. В годы, предшествовавшие его предвыборной кампании 2024 года, он называл криптовалюты «основанными на воздухе», а биткоин — «аферой». На определённом этапе он даже назвал криптовалюту антиамериканской из-за её способности конкурировать с долларом.

Однако во время предвыборной кампании прошлого года Трамп изменил свою позицию. Он критиковал банки Уолл-стрит, утверждая, что его бизнес лишили финансирования по политическим причинам. Это, по словам Эрика Трампа, стало одной из причин обращения к криптовалютной индустрии.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал положить конец «крестовому походу Байдена против криптовалют», уволить председателя SEC Гэри Генслера в первый же день своего президентства и создать национальный резерв биткоинов в США. «Правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят её», — заявил он на криптоконференции в Нэшвилле в июле 2024 года.

27 ноября после падения биткоин приблизился к $92 000. В моменте цена первой криптовалюты достигла $91 804. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Рейтинг Трампа

Чистый рейтинг политика сейчас составляет -19%: 38% одобряют его деятельность, 57% не одобряют, 4% затруднились с ответом.