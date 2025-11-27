Multi от Минфин
27 ноября 2025, 11:12

Биткоин приблизился к $92 000, крипто-стартап Blockrise выходит на рынок ЕС: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Биткоин приблизился к $92 000, крипто-стартап Blockrise выходит на рынок ЕС
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Биткоин приблизился к $92 000

После падения биткоин приблизился к $92 000. В моменте цена первой криптовалюты достигла $91 804. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости актив торгуется на уровне $91 400. За сутки биткоин вырос на 4,45%. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «зеленой» зоне. Ethereum подорожал на 3,63% до $3025.

По данным CoinGlass, объем ликвидаций на фьючерсном рынке составляет около $318 млрд:

  • Лонг-позиции составили более $80,10 млн от общего объема ликвидаций.
  • На шорт-позиции пришлось около $237,85 млн.

Испания может повысить налог на доходы от криптовалют до 47%: Группа Sumar предлагает радикальную реформу

В Испании группа депутатов Суммар (Sumar) представила Конгрессу поправки в налоговое законодательство, которые могут значительно усилить фискальную нагрузку на инвесторов в криптоактивы. Главная инициатива заключается в изменении механизма налогообложения. Об этом сообщает CriptoNoticias.

Пока доход от криптовалютных операций в Испании облагается налогом на доход от сбережений, ставка которого составляет от 21% до 30% (в зависимости от суммы).

Поправки «Суммар» предлагают перевести эти поступления под статью налога на доход физических лиц (НДФЛ), максимальная ставка которого достигает 47%.

Для институциональных игроков также предусматривается обложение дохода от операций с криптоактивами по фиксированной ставке 30%.

Эти изменения должны быть внесены в три основных закона страны, включая «Закон о подоходном налоге» и «Закон о налоге на наследство и дарование».

Помимо налоговых изменений, инициатива также предусматривает:

  • Система оценки риска: создание Национальной комиссией по рынку ценных бумаг (CNMV) системы отражения уровня риска инвестиционных платформ. Уровень риска зависит от лицензии, обеспечения и ликвидности и должен отображаться непосредственно на сайте поставщика услуг.
  • Расширение полномочий на арест: Предоставление исполнительной власти права на арест криптоактивов, даже находящихся вне юрисдикции европейского регламента MiCA.

Инициатива «Сумара» уже столкнулась с резкой критикой со стороны экспертов.

Экономист Хосе Антонио Браво Матеу назвал реформу «бесполезными нападками» на криптосферу, предупредив, что такое усиление налогообложения неизбежно приведет к оттоку капитала за границу.

Юристы также оценили предлагаемые изменения как «задушивающие и вносящие хаос» в налоговую систему Испании, а предложение об аресте активов вне юрисдикции MiCA назвали «бессмысленным» из-за отсутствия юридической силы.

Следует отметить, что в противоположность этой инициативе в Конгрессе также рассматривается предложение о создании особого налогового режима для биткоина.

Биткоин-стартап Blockrise получил лицензию MiCA и выходит на рынок ЕС с бизнес-кредитами

Нидерландская компания Blockrise, специализирующаяся исключительно на услугах, связанных с биткоином (BTC), получила официальную лицензию на предоставление финансовых услуг от Органа по финансовым рынкам Нидерландов (AFM).

Это разрешение отвечает требованиям европейского крипторегламента MiCA (Markets in Crypto-Assets), что позволяет Blockrise легально расширить свою деятельность на все страны Европейского Союза.

Одновременно с получением лицензии, Blockrise анонсировала запуск нового, регулируемого продукта: бизнес-кредиты под залог биткоина.

Ссуды доступны корпоративным клиентам с минимальной суммой от 20 000 евро.

В компании подчеркнули, что их решение полностью отвечает требованиям MiCA: клиенты сохраняют право собственности на свой Биткоин, а залоговые активы не передаются третьим сторонам и не используются повторно.

Blockrise, также предоставляющая услуги хранения, торговли, управления активами и наследственного планирования, стремится стать одним из ведущих поставщиков регулируемых биткоин-финансовых услуг в Европе на фоне роста спроса на кредитные продукты, обеспеченные криптовалютой.

Регулятор Южной Африки назвал криптовалюты новым риском для финансовой стабильности

Резервный банк Южной Африки (SARB) официально включил криптовалюты в список рисков для финансовой стабильности страны. В отчете финансовый регулятор назвал отсутствие комплексного регулирования криптоактивов и стейблкоинов существенной угрозой для всего финансового сектора. Об этом сообщает Bloomberg.

Об этом сообщил ведущий специалист по макропруденциальному надзору Герко Стейн, отметив, что ситуация осложняется отсутствием «дополнительной и полной нормативной базы».

Центральный банк выразил обеспокоенность тем, что цифровые активы и стейблкоины могут быть использованы для обхода действующего валютного контроля, поскольку их операции не охватываются положениями регулятора.

«Прогресс (в регулировании, — ред.) ожидается в 2026 году, однако пока регуляторы не имеют полноценного контроля над сектором», — добавил Стейн.

В ответ на это центробанк совместно с Национальным казначейством страны уже приступил к разработке обновленных правил для контроля трансграничных криптовалютных транзакций и инициирует изменения в валютное законодательство.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
