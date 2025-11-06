Трамп хочет, чтобы США стали «сверхдержавой биткоина»

Выступая в среду на Американском бизнес-форуме в Майами, штат Флорида, Трамп заявил лидерам бизнеса и предпринимателям, что его администрация фактически положила конец «войне с криптовалютой», которую вел предыдущий президент Джо Байден. Об этом пишет Сoindesk.

Трамп обещает сделать Америку «Bitcoin сверхдержавой»

Президент США заявил участникам мероприятия, что он хочет сделать Соединенные Штаты «Bitcoin сверхдержавой» и «криптостолицей мира», повторив те чувства, которые он высказал в прошлом году на Bitcoin конференции в Нэшвилле во время своей предвыборной компании.

Трамп отметил, что в области цифровых валют и искусственного интеллекта США опережают Китай, но могут потерять позиции, если не предпримут решительных действий.

«Мы делаем Соединенные Штаты Bitcoin сверхдержавой, криптостолицей мира и бесспорным лидером в области искусственного интеллекта», — заявил Трамп.

«Мы значительно опережаем Китай. И не забывайте: если мы не займемся криптовалютой как следует, Китай захочет этим заняться. Они только начинают, но хотят этим заниматься. Другие страны тоже хотят этим заниматься. Если мы этим не займемся, это будет огромная индустрия», — отметил Трамп.

Почему Трамп увлекся криптовалютой

Трамп заявил в интервью CBS, что криптовалюта — это «огромная индустрия» и важная часть его экономической повестки.

Трамп не сразу стал сторонником криптовалют. В годы, предшествовавшие его предвыборной кампании 2024 года, он называл криптовалюты «основанными на воздухе», а биткоин — «аферой». На определённом этапе он даже назвал криптовалюту антиамериканской из-за её способности конкурировать с долларом.

Однако во время предвыборной кампании прошлого года Трамп изменил свою позицию. Он критиковал банки Уолл-стрит, утверждая, что его бизнес лишили финансирования по политическим причинам. Это, по словам Эрика Трампа, стало одной из причин обращения к криптовалютной индустрии.

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал положить конец «крестовому походу Байдена против криптовалют», уволить председателя SEC Гэри Генслера в первый же день своего президентства и создать национальный резерв биткоинов в США. «Правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят её», — заявил он на криптоконференции в Нэшвилле в июле 2024 года.

Китай и Гонконг активизируют гонку цифровых валют

На другом берегу Тихого океана Гонконг и материковый Китай продвигают собственные инициативы в области цифровых валют. В понедельник власти Гонконга ослабили ограничения для лицензированных платформ торговли виртуальными активами.

Провайдеры виртуальных активов (VASP) в городе теперь могут напрямую подключаться к мировым биржам и размещать новые цифровые активы и регулируемые Гонконгом стейблкоины без необходимости предоставления 12-месячной истории.

В прошлом году специальная юрисдикция Китая одобрила биржевые инвестиционные фонды (ETF) биткоина, а позднее стала первой юрисдикцией, давшей зеленый свет биржевым фондам на эфир, опередив США почти на три месяца.

Что говорят эксперты

«И Китай, и США стремятся расширить использование собственной валюты, чтобы сформировать свою глобальную экосистему пользователей», — сказал Уинстон Ма, приглашенный профессор юридического факультета Нью-Йоркского университета.

По данным международной платежной системы SWIFT, на долю доллара США пришлось чуть менее половины всех мировых транзакций по объему в сентябре, тогда как юань поднялся на одну позицию и занял пятое место с долей 3,17%.