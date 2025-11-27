В октябре украинцы воспользовались возможностью выбраковки более двух тысяч раз. Чаще всего на металлолом отправляли легковые автомобили — 1638 единиц. Также свои последние километры преодолели 367 грузовиков и 62 автобуса. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.
Автопарк стареет: украинцы массово выбраковывают машины
Динамика выбраковки
Список претендентов на переплавку выглядит как музей постсоветского автопрома, где экспонаты наконец-то получили разрешение на выход. Львиную долю списка занимает классика ВАЗов. Здесь и «копейка» ВАЗ 2101, моторизовавшая несколько поколений, и ВАЗ 2106 из 2107 — казавшиеся вечными машины, но и их ресурс иссяк.
Отдельного внимания заслуживает ГАЗ Волга. Сегодня же этот прежний символ власти и достатка превратился в ненужное бремя, которое просто дорого кормить бензином.
Не менее ностальгично прощание с ВАЗ 2109 и 21099. Интересно, что к компании советских ветеранов уверенно присоединился Daewoo Lanos.
«Народный» автомобиль независимой Украины (хотя народ о нем и не просил), сменивший в такси те же «Жигули», теперь и сам массово идет на покой, доказывая, что ничто не вечно под Луной (и под таксистом).
Также в списке присутствуют ЗАЗ Таврия, Lada 110 и незаменимый трудяга ГАЗ Газель. Правда, на финише своей карьеры эта «антилопа» уже не отличалась прытью или грацией своей африканской тезки, а скорее уникальной способностью щедро посыпать дорогу рыжей ржавчиной, пытаясь сбросить лишний вес прямо на ходу.
Самое старое ТС месяца
На этот раз звание самого выносливого автомобиля, который дольше всего держался за жизнь, получает настоящую легенду пассажирских перевозок — автобус ПАЗ 672 М, выпущенный в далеком 1962 году.
В основном выбраковка происходит из-за старости автомобилей, что подтверждает средний возраст тех транспортных средств, которые прошли эту операцию в прошлом месяце — 27 лет для легковых автомобилей, 26 для грузовых и столько же для автобусов.
