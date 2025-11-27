Автопарк стареет: украинцы массово выбраковывают машины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 ноября 2025, 9:46 Читати українською

Автопарк стареет: украинцы массово выбраковывают машины

В октябре украинцы воспользовались возможностью выбраковки более двух тысяч раз. Чаще всего на металлолом отправляли легковые автомобили — 1638 единиц. Также свои последние километры преодолели 367 грузовиков и 62 автобуса. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

В октябре украинцы воспользовались возможностью выбраковки более двух тысяч раз.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика выбраковки

Список претендентов на переплавку выглядит как музей постсоветского автопрома, где экспонаты наконец-то получили разрешение на выход. Львиную долю списка занимает классика ВАЗов. Здесь и «копейка» ВАЗ 2101, моторизовавшая несколько поколений, и ВАЗ 2106 из 2107 — казавшиеся вечными машины, но и их ресурс иссяк.

Отдельного внимания заслуживает ГАЗ Волга. Сегодня же этот прежний символ власти и достатка превратился в ненужное бремя, которое просто дорого кормить бензином.

Читайте также: Выбраковка: сколько и какие авто пошли «под пресс» в августе

Не менее ностальгично прощание с ВАЗ 2109 и 21099. Интересно, что к компании советских ветеранов уверенно присоединился Daewoo Lanos.

«Народный» автомобиль независимой Украины (хотя народ о нем и не просил), сменивший в такси те же «Жигули», теперь и сам массово идет на покой, доказывая, что ничто не вечно под Луной (и под таксистом).

Читайте также: В октябре средний возраст легковых автомобилей на рынке Украины вырос до 16,4 года

Также в списке присутствуют ЗАЗ Таврия, Lada 110 и незаменимый трудяга ГАЗ Газель. Правда, на финише своей карьеры эта «антилопа» уже не отличалась прытью или грацией своей африканской тезки, а скорее уникальной способностью щедро посыпать дорогу рыжей ржавчиной, пытаясь сбросить лишний вес прямо на ходу.

Самое старое ТС месяца

На этот раз звание самого выносливого автомобиля, который дольше всего держался за жизнь, получает настоящую легенду пассажирских перевозок — автобус ПАЗ 672 М, выпущенный в далеком 1962 году.

В основном выбраковка происходит из-за старости автомобилей, что подтверждает средний возраст тех транспортных средств, которые прошли эту операцию в прошлом месяце — 27 лет для легковых автомобилей, 26 для грузовых и столько же для автобусов.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
veritas69
veritas69
27 ноября 2025, 10:06
#
Романе, текст писала LLM?
+
0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
27 ноября 2025, 10:16
#
Джерело Інститут досліджень авторинку
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает AlejandroV и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами