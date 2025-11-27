Автопарк стареет: украинцы массово выбраковывают машины

В октябре украинцы воспользовались возможностью выбраковки более двух тысяч раз. Чаще всего на металлолом отправляли легковые автомобили — 1638 единиц. Также свои последние километры преодолели 367 грузовиков и 62 автобуса. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

Динамика выбраковки

Список претендентов на переплавку выглядит как музей постсоветского автопрома, где экспонаты наконец-то получили разрешение на выход. Львиную долю списка занимает классика ВАЗов. Здесь и «копейка» ВАЗ 2101, моторизовавшая несколько поколений, и ВАЗ 2106 из 2107 — казавшиеся вечными машины, но и их ресурс иссяк.

Отдельного внимания заслуживает ГАЗ Волга. Сегодня же этот прежний символ власти и достатка превратился в ненужное бремя, которое просто дорого кормить бензином.

Не менее ностальгично прощание с ВАЗ 2109 и 21099. Интересно, что к компании советских ветеранов уверенно присоединился Daewoo Lanos.

«Народный» автомобиль независимой Украины (хотя народ о нем и не просил), сменивший в такси те же «Жигули», теперь и сам массово идет на покой, доказывая, что ничто не вечно под Луной (и под таксистом).

