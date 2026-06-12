Ворам больше не нужны iPhone: Apple включила новую функцию, которая их отпугивает

Новая функция безопасности от компании Apple практически лишила смысла воровства смартфонов iPhone. Последние данные полиции свидетельствуют, что количество украденных гаджетов, злоумышленникам удается перепродать, стремительно упало. Это делает технику Apple все менее привлекательной целью для грабителей, сообщает Appleinsider.

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Ярким примером действенности технологии стал Лондон, где уличные ограбления в последние годы превратились в настоящую беду. Дошло до того, что подростки на мопедах, которые вырывали телефоны из рук прохожих, иногда возвращали гаджет жертве назад, если выяснилось, что это не iPhone. Однако сейчас ситуация кардинально поменялась.

Комиссар столичной полиции Лондона сэр Марк Роули в интервью для BBC заявил, что благодаря Apple злоумышленники больше не могут заработать на угнанном.

«Раньше преступники использовали специальное программное обеспечение, чтобы сбросить устройство до заводских настроек и быстро продать его за наличные деньги. Но Apple „хакнула“ эту проблему. Свежая статистика показывает, что подавляющее большинство телефонов, угнанных за последние недели, грабители так и не смогли обнулить», — заявил глава полиции.

Что именно сделала Apple

Речь идет о функции защиты украденного устройства (Stolen Device Protection). Хотя Apple разработала ее раньше, ключевой перелом произошел в марте 2026 года, когда с релизом обновления iOS 26.4 компания активировала эту защиту автоматически (по умолчанию) для всех пользователей.

Теперь, если телефон оказывается в незнакомом месте (далеко от дома или работы), система блокирует критически важные действия, даже если вор подсмотрел ваш цифровой пароль разблокировки. Чтобы отключить режим потери или полностью стереть контент и настройки, телефон требует исключительно биометрию — Face ID или Touch ID.

Более того, для изменения важнейших настроек безопасности система теперь вводит часовую задержку. Это дает законному владельцу драгоценное время, чтобы зайти в сеть Локатора с другого устройства и заблокировать свой iPhone.

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Полиция объединяет усилия с техгигантом

Невозможность сбросить настройки превратила дорогие смартфоны в кирпичи, которые невозможно продать на черном рынке.

Лондонская полиция заключила соглашение с Apple об обмене данными. Силовики и разработчики будут совместно изучать схемы, по которым действуют преступники.