OLX запустила платформу для поиска жилья

Сервис для поиска недвижимости Otodim ориентирован на покупателей, арендаторов, продавцов и риелторов. Платформа объединяет поиск жилья, структурированные объявления и ИИ инструменты для обработки информации. Об этом сообщила пресс-служба OLX Group.

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Что известно о платформе

Otodim стал доступным для украинских пользователей в мае 2026 года и работает в beta-версии с ограниченным функционалом.

Объявления на платформе формируются на основе данных по OLX. Искусственный интеллект помогает структурировать информацию, улучшать описания и делать результаты поиска более релевантными для пользователей. Поэтому часть предложений может одновременно отображаться на OLX и Otodim.

«Наша цель с Otodim — упростить процесс поиска недвижимости с помощью AI-инструментов и сделать его более безопасным и эффективным», — сказал General Manager направления недвижимости OLX Group JP Farinha.

Запуск производится на фоне восстановления рынка недвижимости. Количество активных пользователей OLX в Украине возобновилось до 92% от довоенного уровня, активных продавцов — до 99%, а взаимодействие с объявлениями о недвижимости выросло на 12% год к году, по данным компании.