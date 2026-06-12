В прошлом месяце автопарк Украины пополнили около 4,5 тыс. авто с дизельными двигателями. Это на четверть меньше чем в мае 2025 г., сообщает Укравтопром.
В Украине сократился спрос на дизельные легковушки: чаще всего покупали
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Из них: более 1,1 тыс. ед. новых (-8%) и около 3,4 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-29%).
Топ-5 моделей новых дизельных легковушек
- RENAULT Duster — 263 ед;
- VOLKSWAGEN Touareg — 135 ед;
- TOYOTA LC Prado — 95 ед.;
- SKODA Kodiaq — 94 ед.;
- TOYOTA Hilux — 73 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- RENAULT Megane — 284 ед.;
- NISSAN Qashqai — 235 ед.;
- SKODA Octavia — 219 ед.;
- KIA Sorento — 150 ед.;
- HYUNDAI Santa Fe — 149 ед.
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Источник: Минфин
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