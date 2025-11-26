В октябре средний возраст легковых автомобилей на рынке Украины вырос до 16,4 года

В октябре средний возраст легковых автомобилей на внутреннем рынке Украины вырос до 16,4 года по сравнению с 16,0 в сентябре. Это свидетельствует о повышении активности в бюджетном сегменте и росте продаж подержанных авто. Об этом говорится в исследовании аналитиков Института исследования авторынка.

Где самый молодой парк

Региональная статистика показывает значительную неравномерность. Самый молодой автопарк традиционно имеет Киев — 11,2 года, что более чем на пять лет меньше национального показателя.

Высокая покупательная способность и спрос на новые автомобили формируют устойчивый разрыв между столицей и регионами.

Ближайшие к Киеву по возрасту автопарки — пограничные Львовская (14,5 года) и Закарпатская (14,6 года) области. Близость к границе и интенсивные логистические потоки обеспечивают доступ к относительно «свежим» автомобилям из Европы, средний возраст которых составляет около 8,4 лет.

В Днепропетровской и Киевской областях средний возраст авто составляет по 15,5 лет — на уровне общеукраинского показателя прошлого месяца.

Где самый старый парк

Самый старый автопарк зафиксирован в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий и имеющих низкие темпы восстановления. В Донецкой области средний возраст авто составляет 19,4 года, в Херсонской — 19 лет.

В группу регионов со более старыми авто также относятся Сумская (17,2 года) и Черкасская (17 лет) области.

Цифровые продажи — еще «старее»

Статистика цифровых продаж через государственный сервис «Дия» показала средний возраст автомобилей на уровне 16,8 года — даже выше общего показателя. Это свидетельствует об активном использовании цифровых инструментов для переоформления старейших транспортных средств.

Контраст между регионами — младший автопарк в Киеве и на западе и значительно более старый на востоке и юге — отражает разницу в покупательной способности и специфику импортных потоков.

Для сравнения, средний возраст авто в ЕС составляет около 12 лет, что подчеркивает зависимость украинского рынка бюджетного сегмента.