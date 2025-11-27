Каким будет курс доллара и евро в декабре в Украине: три возможных сценария

Для гривны декабрь станет одним из самых сложных месяцев 2025 года. Слишком уж много факторов способны быстро и кардинально менять расклад на мировом и украинском валютных рынках. Расскажу об этом более подробно.

Мировой рынок

Уже 10 декабря Федрезерв США в последний раз в этом году примет решение по своим процентным ставкам, а 18 декабря свое слово по данному вопросу скажет ЕЦБ. Еще недавно все участники рынка были уверены в том, что Федрезерв продолжит смягчать кредитно-денежную политику. Однако противоречивые данные по экономике США (в первую очередь по рынку труда и показателям инфляции) развеяли эту уверенность. Не факт, что свежая статистика сработает в пользу дальнейшего снижения ставок регулятором.

Тем не менее, судя по поведению рынка золота, котировки которого 25 ноября снова пошли вверх к уровням около $4 135 за унцию на выступлениях руководителей ФРС, рынок продолжает делать ставку на снижение ставок еще на 0,25% годовых с действующих сейчас уровней в 3,75−4% годовых.

График золота

Но ситуация еще может поменяться, учитывая непредсказуемость американского президента Дональда Трампа, в том числе и в части пересмотра торговых тарифов. Поэтому первая декада декабря пройдет в ожидании решения Федрезерва по ставкам, а ситуация на рынках может быстро меняться на фоне новых заявлений американских чиновников и статданных по экономике США.

На этом фоне решения ЕЦБ 18 декабря более прогнозируемые: все участники фондового и валютного рынков рассчитывают на сохранение ставок европейского регулятора на текущем уровне — от 2% до 2,4% годовых. Согласно данным Eurostat, инфляция в еврозоне в октябре 2025 года замедлилась до 2,1% в годовом выражении, по сравнению с 2,2% в сентябре. Иными словами, этот показатель приближается к целевому уровню Европейского центрального банка в 2%. И в этой ситуации ЕЦБ менять что-либо в своей монетарной политике нет смысла.

Но у регулятора могут быть свои мотивы для пересмотра ставок. Поэтому вторая декада декабря пройдет в ожидании решения регулятора, а третья — будет уже завершающей по году, и особых скачков пары евро/доллар именно из-за экономических показателей я уже в конце декабря не ожидаю.

Кроме того, в декабре дополнительным серьезным раздражителем для мирового валютного рынка останется вопрос о преемнике действующего главы ФРС США Джерома Пауэлла, чья каденция заканчивается уже в 2026 году.

По слухам, окончательный список кандидатов министр финансов США Скотт Бессент сможет представить Трампу после Дня благодарения (27 ноября), а, скорее всего, это произойдет до Рождества.

Пятерка наиболее вероятных кандидатов на этот пост пока не изменилась: действующие члены совета управляющих ФРС Мишель Боуман и Кристофер Уоллер, экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, Кевин Уорш, который входил в совет ФРС во времена администрации президента США Джорджа Буша, и инвестиционный директор BlackRock Рик Ридер.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможный выбор Рика Ридера, который может соединить агрессивность BlackRock с импульсивностью и непредсказуемостью Дональда Трампа. Но практически все эти кандидаты на пост главы ФРС США, в той или иной мере, лояльны к американскому президенту, что создает риски утраты независимости Федрезерва.

А если эта зависимость возникнет, она способна сделать политику Федрезерва непредсказуемой, что может негативно отразиться на всех сегментах мирового финансового рынка. Пока же борьба за пост главы ФРС в самом разгаре, а потому любая утечка информации по данном вопросу будет провоцировать лихорадку на финансовых рынках мира практически весь декабрь.

При этом все эти расклады экономистов может в любой момент просто снести геополитика:

Во-первых, события вокруг возможных мирных переговоров между Украиной и россией при посредничестве США и ЕС и опосредованном подключении других стран. Поскольку интересы каждой из этих групп влияния противоречивые, а сами возможные мирные переговоры все время находятся в подвешенном состоянии — любые реальные действия сторон и заявления политиков способны радикально влиять на настроения инвесторов по всему миру, а значит, и на поведение ведущей валютной пары евро/доллар. И таким образом — на курс евро в Украине.

Кроме того, ход переговоров определит также дальнейшую судьбу санкций против рф, что будет влиять на все сырьевые рынки, а также на поведение фондового рынка. При усилении санкций рынки ждет период охлаждения и снижения деловой активности. Если же санкции будут ослабляться, экономическая активность в мире увеличится, золото несколько снизится, цена на нефть будет расти, а доллар на политических дивидендах США, как миротворца, — укрепится.

Во-вторых, в декабре должны быть обнародованы контуры дальнейших торговых взаимоотношений США-Китай: американо-китайская комиссия работает уже достаточно долго, и все мировые игроки хотят видеть реальные плоды ее работы.

Мой прогноз на декабрь 2025 года:

пара евро/доллар — коридор от 1,138 до 1,175 доллара за евро;

снижение 10 декабря процентных ставок ФРС США на 0,25% годовых — до уровней 3,5−3,75% годовых;

сохранение 18 декабря ставок ЕЦБ на текущем уровне — от 2% до 2,4% годовых

коридор по золоту — от $3 880 до $4 320 за унцию.

График евро/доллар на момент написания статьи

Курс доллара и евро в Украине в декабре

Перспективы гривны в декабре этого года напрямую зависят от:

состояния доходной и расходной части бюджета , размера бюджетного дефицита и источников его покрытия, результатов переговоров с МВФ по новой программе кредитования, завершения расчетов бюджета с контрагентами по окончанию года;

, размера бюджетного дефицита и источников его покрытия, результатов переговоров с МВФ по новой программе кредитования, завершения расчетов бюджета с контрагентами по окончанию года; размеров ЗВР, активности и тактики проведения интервенций Нацбанка по поддержанию курса гривны на межбанке, а также от ситуации с динамикой роста негативного сальдо торговли;

по поддержанию курса гривны на межбанке, а также от ситуации с динамикой роста негативного сальдо торговли; мирных переговоров по завершению войны в нашей стране ;

; активности населения и бизнеса при покупке и продажи валюты.

Начнем по порядку:

По данным Минфина, с учетом всех изменений, доходы госбюджета-2025 (без учета грантов) запланированы в объеме 2 трлн 482,6 млрд грн, расходы — 4 трлн 337,5 млрд грн. Таким образом, формально заложенный дефицит, без учета грантов и международной помощи, составляет порядка 1,85 трлн грн (около $43,66 млрд по текущему официальному курсу НБУ), основная часть которых направляется на оборону.

Этот дефицит закрывается в основном за счет международной помощи. Действующая программа МВФ на 2023−2027 гг., предусматривающая выделение Украине $15,6 млрд, уже почти исчерпана. Поэтому миссия МВФ подготовила новую программу кредитования на $8,2 млрд, которая предварительно должна действовать до 2029 года. Это меньше, чем хотела Украина, но, похоже, Фонд будет подталкивать нашу страну к привлечению средств по максимуму из других источников, в том числе за счет получения «репарационного кредита».

В любом случае, заключение сейчас договоренностей с МВФ о новом кредите — принципиально для Украины, в том числе как сигнал для остальных кредиторов. Реальные же деньги даже при самом благоприятном развитии событий наша страна сможет получить не ранее января 2026 года, что будет иметь для ситуации в декабре 2025 года больше просто психологическую поддержку гривне, нежели реально экономическую.

А вот получение в ноябре «живых» 6 млрд евро от Евросоюза позволило не только серьезно увеличить ЗВР нашей страны, но и подстрахует гривну уже в декабре этого года. Именно наличие этих средств и позволит Нацбанку продолжать активные интервенции на межбанке для поддержки курса гривны в конце 2025 года.

При этом негативное сальдо торговли только растет: за первые 10 месяцев 2025 года отрицательное сальдо уже составило около $34,6 млрд. Эта тенденция превышения импорта над экспортом с дополнительной поправкой еще и на отопительный сезон, когда покупается значительно больше энергоносителей, будет давить на курс и весь последний месяц 2025 года. А общее негативное сальдо торговли, по моим расчетам, за 2025 год может приблизится к уровню в $37,5−39,4 млрд.

Кроме того, против гривны серьезно сыграет фактор расчетов бюджета со своими контрагентами по итогам 2025 года. Перед отчетной датой бюджетные организации начнут активно закрывать свои долги перед поставщиками, часть из которых потом станет покупать на эту гривну валюту.

По моим прогнозам, пик этого процесса начнется после 20 декабря, когда в бюджет поступят средства от бизнеса по налоговым платежам. И это «выплеснет» на рынок не менее 50−70 млрд дополнительной гривны, что начнет существенно давить на курс.

В этой ситуации я прогнозирую постепенную плановую девальвацию гривны. Вопрос в ее масштабах.

В текущей ситуации есть 3 основных сценария по курсу доллара:

Оптимистичный. При быстром одобрении новой программы для Украины Советом исполнительных директоров МВФпервый транш в пределах $2−3 млрд будет получен уже в середине января 2026 года. При этом будет наблюдаться прогресс в мирных переговорах между Украиной и рф. Тогда выход на рынок дополнительных объемов бюджетной гривны «давит» на межбанковский курс в пределах 43,30−43,80 гривен к началу третьей декады декабря.

Но за счет активных интервенций Нацбанка этот бюджетный гривневый «навес» быстро абсорбируется в первой половине января 2026 года. В итоге конец 2025 года мы встречаем с уровнем межбанковских котировок в пределах 42,80−43,60 гривен, а во второй половине января 2026 года безналичный доллар останавливается на уровнях около 42,50−43,20 гривен.

На наличном рынке, при этом, котировки продажи доллара на 30−50 копеек выше уровней межбанка. Курс безналичного евро зависит от двух факторов — поведения пары евро/доллар на международном рынке и динамики курса доллара относительно гривны в Украине. При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на декабрь в пределах от 1,138 до 1,175 доллара за евро мы выходим на прогнозный коридор по евро в пределах от 48,70 гривен до 51,23 гривен за евро.

С учетом того, что при этом сценарии Нацбанк продолжает политику максимально возможного сглаживания скачков курса доллара — наиболее вероятный коридор по безналичному евро будет уже: от 49,30 до 50,60 гривен за евро. На наличном же рынке курс продажи евро, как и доллара, будет на 30−50 копеек выше межбанка.

Негативный. Первый транш в пределах $2−3 млрд будет получен только в марте-апреле 2026 года. При этом мирные переговоры снова будут отложены, а атаки рф на гражданские объекты и критическую инфраструктуру продолжатся, ситуация на фронте будет тяжелой.

В этом случае, выход на рынок дополнительных объемов бюджетной гривны в сочетании со снижением активности Нацбанка по продаже валюты на рынке (с целью сохранить резервы в условиях неопределенности) «давит» на межбанковский курс в пределах уровней 44,30−45 гривен к началу третьей декады декабря. Без активных интервенций Нацбанка этот бюджетный гривневый «навес» в первой половине января 2026 года также продолжает негативно влиять на состояние украинского валютного рынка.

К нему добавляется повышенный спрос на растущую в цене валюту со стороны населения, что запускает еще и механизм давления на курс со стороны наличного сегмента валютного рынка. В итоге конец 2025 года мы встречаем с уровнем межбанковских котировок в пределах 44,50−46 гривен, а во второй половине января 2026 года безналичный доллар сохраняет потенциал к росту до уровней около 46,50−47 гривен. На наличном рынке котировки продажи доллара на 50−70 копеек выше уровней межбанка.

Курс безналичного евро, при прогнозном коридоре по паре евро/доллар на декабрь в пределах от 1,138 до 1,175 доллара, будет в пределах от 50,64 гривен до 54,05 гривен за евро.

Но, с учетом того, что при этом сценарии Нацбанк все-таки продолжает проводить политику максимально возможного сглаживания скачков курса доллара, наиболее вероятный коридор по безналичному евро тогда будет от 50,20 до 52 гривен за евро. На наличном же рынке курс продажи евро, как и доллара, будет на 50−70 копеек выше межбанка.

Базовый сценарий. Уже во второй половине января 2026 наша страна получает первый транш МВФ в пределах $2−3 млрд. Реальный прогресс в мирных переговорах не наблюдается, война продолжается с атаками рф на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Но под давлением новых американских санкций и при поддержке Украины Европой россия начинает снижать свои требования, а переговоры начинаются только в конце января-феврале 2026 года.

При этом сценарии выход на рынок дополнительных объемов бюджетной гривны во второй половине декабря «давит» на межбанковский курс до максимальных уровней 43,50−44 гривен к концу года.

НБУ продолжает проводить активные интервенции, но позволяет гривне девальвировать до указанных уровней в 43,50−44 гривны за доллар к концу месяца. Сохраняющийся бюджетный гривневый «навес» негативно влияет на поведение межбанка весь январь 2026 года. В итоге в январе-феврале 2026 года мы выходим на уровень межбанковских котировок в пределах 44,50−45,50 гривен, что, в принципе, вписывается в расчетные цифры бюджета 2026 года. На наличном рынке котировки продажи доллара будут на 40−60 копеек выше уровней межбанка.

При прогнозном коридоре по паре евро/доллар на декабрь в пределах от 1,138 до 1,175 доллара за евро, мы выходим на прогнозный коридор по евро в декабре 2025 года в пределах от 49,50 гривен до 51,70 гривен за евро.

Но благодаря сглаживанию скачков курса доллара НБУ наиболее вероятный коридор по безналичному евро будет от 49,60 до 51,40 гривен за евро. На наличном рынке курс продажи евро, как и доллара, будет на 40−60 копеек выше межбанка.

А вот дальнейшее поведение евровалюты в Украине в январе-феврале 2026 года уже будет зависеть от трех факторов — геополитики и перспектив по миру в Украине, поведения пары евро/доллар на внешних площадках и тренда по курсу доллара к гривне в Украине.

При этом при всех трех сценариях НБУ придется постоянно присутствовать на рынке с целью контроля за ситуацией. При негативном сценарии ему придется потратить из резервов только в декабре 2025 года $4,8−5,9 млрд, при оптимистическом сценарии — от $2,9−3,6 млрд, а при наиболее реалистичном — до $3,2−4,3 млрд.

Но во всех трех сценариях Нацбанк, благодаря жестким валютным ограничениям и наличию рекордных золотовалютных резервов, сможет держать ситуацию на украинском валютном рынке под своим полным контролем.

Правда, при высоком уровне девальвации гривны по негативному и наиболее реалистичному сценарию — Нацбанку снова придется забыть о снижении даже официального уровня инфляции. И рост цен снова будет как минимум 14−17% год к году. И только при оптимистичном сценарии рост показателей официальной инфляции будет в пределах хоть каких-то сопоставимых с декларируемыми сейчас Нацбанком уровнями.

Как диверсифицировать сбережения

В любом случае, декабрь и начало января станут серьезным испытанием для гривны с ростом девальвационных рисков. Кроме того, при пересмотре своего портфеля следует учитывать еще и то, где именно вы проживаете в данный момент.

Для тех, кто находится в Украине, денежные сбережения в декабре, желательно держать в таком соотношении:

до 35−40% — в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты).

до 60−65% — в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе около 40% от суммы валютных сбережений, в евро — до 50−55%,

в швейцарских франках или в золоте — до 5−10%.

Но, поскольку швейцарский франк в Украине на наличном валютном рынке является экзотической валютой, котировки его приема/продажи в банках и в обменниках подвержены достаточно широкому разбросу. Поэтому нужно внимательно подходить к времени покупки и продажи экзотических валют в украинских обменниках, чтобы подобрать оптимальный курс для совершения необходимых операций.

Для тех, кто находится за границей и не планирует в ближайшее время (в течение полугода и более) возвращаться в Украину, денежные сбережения разумно держать в соотношении:

до 50% — в национальной валюте страны пребывания (депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в местной валюте).

до 40% — в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, номинированные в долларах США или в евро).

до 10% — в золоте (в виде слитков или инвестиционных монет).

Где бы сейчас не находились, стоит учесть, что фактор геополитики продолжает все больше давить на мировые рынки, и в декабре 2025 года-январе 2026 года эта ситуация, даже с учетом новогодних и рождественских праздников, все равно будет чрезвычайно напряженной.

Именно поэтому в этот раз я и говорю о наличии золота в портфеле сбережений как в случае пребывания в Украине, так и в случае проживания за границей.

Кроме того, учитывая все вышеперечисленные риски, желательно пересматривать все вышеуказанные пропорции денежных сбережений не реже 1 раза в 1−1,5 месяца. И делать корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.