Бизбанк присоединился к программе «Бонус к депозиту» от «Минфин» и предлагает за открытие депозита «Доходный» дополнительный денежный бонус — 200 гривен.
Бизбанк дарит вкладчикам 200 бонусных гривен: дополнительно к бонусу от «Минфина»
Предложение действует для клиентов банка, оформляющих депозит «Доходный» сроком 3 или 6 месяцев с минимальной суммой от 100 000 грн.
Какую выгоду получает вкладчик
По условиям акционного предложения вкладчики получают:
- проценты по депозиту в соответствии со ставкой банка;
- денежный бонус от «Минфина» за участие в программе «Бонус к депозиту»;
- дополнительные 200 гривен от Бизбанка по промокоду SFW12EB .
Таким образом, доход от депозита «Доходный» автоматически увеличивается.
Как получить дополнительные 200 гривен
1️⃣ Перейдите на страницу Бизбанка в программе «Бонус к депозиту» .
2️⃣ Заполните заявку на бонус за размещение депозита «Доходный».
3️⃣ При заполнении заявки введите промокод SFW12EB и получите обещанные 200 гривен.
Обратите внимание! Активировать промокод можно до 31 мая.
Условия депозита «Доходный»
Депозит «Доходный» от Бизбанка — это гривневый депозит для физических лиц на 3 или 6 месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 000 гривен. Выплата процентов — в конце срока.
Ниже актуальные ставки банка и размер бонусов по условиям акции «Бонус к депозиту» (по состоянию на 19.05.2026):
Просмотрите подробные условия на сайте и оформьте депозит с бонусом от «Минфина» и дополнительным бонусом от Бизбанка.
Бизбанк (полное название Банк инвестиций и сбережений) — это украинский коммерческий банк, работающий на рынке с 2005 года и специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов и физических лиц. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
