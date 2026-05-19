19 мая 2026, 13:12 Читати українською

Бизбанк дарит вкладчикам 200 бонусных гривен: дополнительно к бонусу от «Минфина»

Бизбанк присоединился к программе «Бонус к депозиту» от «Минфин» и предлагает за открытие депозита «Доходный» дополнительный денежный бонус — 200 гривен.

Предложение действует для клиентов банка, оформляющих депозит «Доходный» сроком 3 или 6 месяцев с минимальной суммой от 100 000 грн.

Предложение действует для клиентов банка, оформляющих депозит «Доходный» сроком 3 или 6 месяцев с минимальной суммой от 100 000 грн.

Какую выгоду получает вкладчик

По условиям акционного предложения вкладчики получают:

  • проценты по депозиту в соответствии со ставкой банка;
  • денежный бонус от «Минфина» за участие в программе «Бонус к депозиту»;
  • дополнительные 200 гривен от Бизбанка по промокоду SFW12EB .

Таким образом, доход от депозита «Доходный» автоматически увеличивается.

Как получить дополнительные 200 гривен

1️⃣ Перейдите на страницу Бизбанка в программе «Бонус к депозиту» .

2️⃣ Заполните заявку на бонус за размещение депозита «Доходный».

3️⃣ При заполнении заявки введите промокод SFW12EB и получите обещанные 200 гривен.

Обратите внимание! Активировать промокод можно до 31 мая.

Условия депозита «Доходный»

Депозит «Доходный» от Бизбанка — это гривневый депозит для физических лиц на 3 или 6 месяцев. Минимальная сумма вклада — 100 000 гривен. Выплата процентов — в конце срока.

Ниже актуальные ставки банка и размер бонусов по условиям акции «Бонус к депозиту» (по состоянию на 19.05.2026):

Просмотрите подробные условия на сайте и оформьте депозит с бонусом от «Минфина» и дополнительным бонусом от Бизбанка.

🔗 ОФОРМИТЬ ДЕПОЗИТ С БОНУСАМИ

Бизбанк (полное название Банк инвестиций и сбережений) — это украинский коммерческий банк, работающий на рынке с 2005 года и специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов и физических лиц. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Источник: Минфин
