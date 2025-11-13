Евросоюз выделил Украине 6 млрд евро финансовой помощи

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о выделении Украине 6 млрд евро финансовой помощи и заявила, что есть три варианта продолжения финансирования Украины. Об этом она сказала, выступая в Европейском парламенте в четверг.

«Сегодня мы перечислим почти 6 млрд евро. поэтому я искренне приветствую решение Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на ближайшие два года», — добавила президент Еврокомиссии.

Дальнейшее финансирование

По ее словам, Еврокомиссия работает вместе с Бельгией и всеми государствами-членами над вариантами выполнения обязательств Европейского совета по покрытию финансовых потребностей Украины.

Фон дер Ляен представила три возможных варианта финансирования.

Вариант 1: использование резервов бюджета ЕС для привлечения денежных средств на рынках капитала.

использование резервов бюджета ЕС для привлечения денежных средств на рынках капитала. Вариант 2: межправительственное соглашение, согласно которому государства-члены самостоятельно привлекают необходимый капитал.

межправительственное соглашение, согласно которому государства-члены самостоятельно привлекают необходимый капитал. Вариант 3: репарационная ссуда на основе замороженных российских активов. Украина получит кредит, который придется вернуть только в том случае, если Россия выплатит репарации.

По ее словам, она поддерживает третий вариант.

Что с «репарационным кредитом»?

По «репарационному кредиту» работа продолжается, но нужно политическое решение Евросовета (т.е. всех стран-членов). «Я еще раз подчеркнула, что потребность в новой помощи от ЕС возникнет уже в конце I квартала 2026 года, в первую очередь для финансирования невоенных расходов. Но мы также настаиваем на возможности использования репарационного кредита для нужд обороны через бюджет (в том числе на выплаты военным)», — пояснила председатель Бюджетного комитета В Р Роксолана Пидласа.

В Брюсселе обсуждается, что предоставление «репарационного кредита» будет сопровождаться условиями продолжения и усиления реформ.

Напомним

На фоне значительного сокращения поддержки со стороны США, МВФ ожидает, что именно ЕС возьмет на себя основную тяжесть финансовых потребностей Украины. Хотя сама программа МВФ ($8 млрд) относительно невелика, ее одобрение является критически важным сигналом для других инвесторов и стран-доноров.

Во время последнего саммита лидеры ЕС как уступки Бельгии «размыли» формулировку в финальном решении, заменив упоминание о €140 млрд на расплывчатое «приглашение Комиссии представить варианты финансовой поддержки». По мнению дипломатов, такие формулировки вряд ли удовлетворят МВФ.

Чтобы усилить финансовые гарантии для Украины, ЕС также пытается убедить Фонд, что Киев не должен возвращать эти €140 миллиардов. Брюссель настаивает, что кредит будет погашен только в том случае, если Кремль прекратит войну и выплатит репарации — сценарий, который считается маловероятным.