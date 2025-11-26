В ФГВФЛ объяснили, как и где получить возмещение вкладчикам РВС Банка

Вкладчики АО « РВС Банк» смогут получить гарантированное возмещение по вкладам через приложение «Дия» или в отделениях банков-агентов. Об этом заявила директор-распорядитель Фонда Ольга Билай в эфире «Радио Киев 98 FM».

Что происходит с банком

Билай напомнила, что во время временной администрации, введенной в АО «РВС Банка» 5 ноября 2025 г., Фонд гарантирования вкладов проводит конкурс по привлечению инвесторов и принимающих банков, которым могут быть переданы полностью или частично обязательства и активы банка.

В этот же период Фонд начинает выплату гарантированного возмещения вкладчикам (физлицам и ФОП), по договорам банковского вклада, по которым истек срок действия по состоянию на конец дня 4 ноября 2025 г. (т.е. дня, предшествующего дню начала вывода банка с рынка), и по договорам банковского счета.

Все вкладчики независимо от срока действия их вклада, которые на протяжении временной администрации не получат гарантированное возмещение:

или станут клиентами действующего платежеспособного банка с сохранением условий договоров — в случае успешного завершения конкурса по привлечению инвестора принимающего банка;

или получат свои средства, когда начнется процедура полной ликвидации АО «РВС Банк», — если инвестор принимающий банк не найдется.

«Мы живем в цифровом государстве, и Фонд гарантирования вкладов осуществит надлежащие гарантированные выплаты независимо от того, придет ли вкладчик в отделение — либо в приложении банка-агента, либо через приложение „Дия“. Но точно не нужно переживать и бежать в отделение РВС Банка. Потому что средства защищены! Сейчас продолжаются технологические процессы обработки данных и объявление о начале гарантированных выплат вкладчикам появится на сайте Фонда», — подчеркнула Билай.

