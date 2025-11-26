Multi от Минфин
26 ноября 2025, 10:23

США проверяют всех беженцев времен Байдена: кого могут лишить статуса

Администрация Президента США Дональда Трампа распорядилась провести проверку всех дел беженцев, принятых в Соединенные Штаты во время каденции Джо Байдена. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на меморандум.

Администрация Президента США Дональда Трампа распорядилась провести проверку всех дел беженцев, принятых в Соединенные Штаты во время каденции Джо Байдена.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кого затронет решение

Это решение может затронуть более 200 000 беженцев, начавших процедуру легальной иммиграции в США в течение последних четырех лет. Процесс получения статуса беженца сложный и длительный — проверки могут длиться годами, начинаясь за один-два года до прибытия заявителей в страну.

В документе говорится о необходимости «всестороннего пересмотра и повторного интервью со всеми беженцами, принятыми с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года», включая тех, кто уже получил грин-карту. В меморандуме ссылаются на заключение Службы гражданства и иммиграции США, считающей, что администрация Байдена «потенциально предоставляла приоритет оперативности, количества и приема, а не качественным интервью и детальной проверке».

Согласно документу, те, кто будет признан не соответствующим определению беженца, потеряют этот статус без возможности обжалования. Вместе с ними лишатся права на иммиграцию и члены их семей — супруги, дети или другие родственники, если первоначальному заявителю будет отказано ретроактивно.

Читайте: Украинские беженцы в США оказались перед угрозой продовольственного кризиса. В чем проблема

Кому в США предоставляется статус

Согласно законодательству США, статус беженца предоставляется людям, которые бегут от преследований через расу, религию, политические взгляды, национальность или принадлежность к определенной социальной группе.

В то же время во Всемирной организации помощи заявили, что они «глубоко расстроены» таким решением, ведь оно, по их словам, «неизбежно вызовет беспокойство среди многих людей, которые боятся возвращения в свои страны».

Читайте: США приостановили действие программы U4U для беженцев из Украины

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что убежавшие от войны украинцы могут оставаться в Соединенных Штатах до ее завершения.

4 июня подписал указ о полном ограничении въезда в США граждан 12 стран из-за риска безопасности.

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
