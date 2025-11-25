Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Сменить язык на українська

25 ноября 2025, 18:09 Читати українською

В Сербии российский нефтеперерабатывающий завод может закрыться из-за санкций США

Единый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сербии, NIS, контролируемый российскими компаниями, оказался под угрозой полной остановки работы. Президент Сербии Александр Вучич в телевизионном обращении во вторник заявил, что завод будет вынужден закрыться уже через четыре дня, если США не снимут санкции, сообщает Reuters.

В Сербии российский нефтеперерабатывающий завод может закрыться из-за санкций США
Фото: wikipedia.org

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Закрытие НПЗ NIS, обеспечивающее производство бензина, дизельного топлива и авиационного керосина, может серьезно ударить по экономике страны в преддверии зимы.

Ультиматум и угроза национализации

Вучич заявил, что дает российским владельцам, в которые входят «Газпром нефть» и «Газпром», 50 дней на продажу своей доли в NIS. В противном случае Сербия переберет на себя управление операциями и сделает предложение о выкупе их активов.

«Сербия сталкивается с большими проблемами. Когда вы вводите санкции против России и ее компаний, они в конце концов бьют по нашей стране», — подчеркнул Вучич, отметив, что санкции также могут повлиять на поставки электроэнергии.

Структура собственности NIS:

  • «Газпром нефть» владеет 44,9% акций,
  • «Газпром» — 11,3%,
  • Сербии принадлежит 29,9%,
  • Остальное принадлежит мелким акционерам.

Причина кризиса: Санкции США и проблемы с логистикой

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS, в январе 2025 года. После многократных отсрочек санкции окончательно вступили в силу в октябре.

После этого банки прекратили обработку платежей NIS, а хорватский трубопровод JANAF прекратил поставки сырой нефти на НПЗ.

Вашингтон требует полного выхода россии из состава NIS и 15 ноября дал российским владельцам срок до 13 февраля 2026 г., чтобы найти покупателя на свою долю.

Читайте также: Санкции работают: ЛУКОЙЛ объявил форс-мажор на крупнейшем нефтяном месторождении за рубежом

Запасы топлива

Хотя Вучич признал, что в краткосрочной перспективе у страны есть достаточные резервы топлива, он уточнил:

  • Собственные запасы NIS составляют 55 000 тонн дизельного горючего и 50 000 тонн бензина (по оценкам, их хватит до конца декабря).
  • Государственные резервы составляют 184 000 тонн дизельного горючего и 19 000 тонн бензина.
  • Дополнительно ожидается импорт 20 000 тонн дизельного горючего и 35 000 тонн бензина в декабре и январе.

Ситуация осложняется тем, что Сербия почти полностью зависит от импорта российского газа через газопровод «Турецкий поток».

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора России.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний России, которые теперь внесены в черный список:

  • «Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.
  • «Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
