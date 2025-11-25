В Сербии российский нефтеперерабатывающий завод может закрыться из-за санкций США

Единый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Сербии, NIS, контролируемый российскими компаниями, оказался под угрозой полной остановки работы. Президент Сербии Александр Вучич в телевизионном обращении во вторник заявил, что завод будет вынужден закрыться уже через четыре дня, если США не снимут санкции, сообщает Reuters.

Закрытие НПЗ NIS, обеспечивающее производство бензина, дизельного топлива и авиационного керосина, может серьезно ударить по экономике страны в преддверии зимы.

Ультиматум и угроза национализации

Вучич заявил, что дает российским владельцам, в которые входят «Газпром нефть» и «Газпром», 50 дней на продажу своей доли в NIS. В противном случае Сербия переберет на себя управление операциями и сделает предложение о выкупе их активов.

«Сербия сталкивается с большими проблемами. Когда вы вводите санкции против России и ее компаний, они в конце концов бьют по нашей стране», — подчеркнул Вучич, отметив, что санкции также могут повлиять на поставки электроэнергии.

Структура собственности NIS:

«Газпром нефть» владеет 44,9% акций,

«Газпром» — 11,3%,

Сербии принадлежит 29,9%,

Остальное принадлежит мелким акционерам.

Причина кризиса: Санкции США и проблемы с логистикой

Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против российского нефтяного сектора, включая NIS, в январе 2025 года. После многократных отсрочек санкции окончательно вступили в силу в октябре.

После этого банки прекратили обработку платежей NIS, а хорватский трубопровод JANAF прекратил поставки сырой нефти на НПЗ.

Вашингтон требует полного выхода россии из состава NIS и 15 ноября дал российским владельцам срок до 13 февраля 2026 г., чтобы найти покупателя на свою долю.

Запасы топлива

Хотя Вучич признал, что в краткосрочной перспективе у страны есть достаточные резервы топлива, он уточнил:

Собственные запасы NIS составляют 55 000 тонн дизельного горючего и 50 000 тонн бензина (по оценкам, их хватит до конца декабря).

Государственные резервы составляют 184 000 тонн дизельного горючего и 19 000 тонн бензина.

Дополнительно ожидается импорт 20 000 тонн дизельного горючего и 35 000 тонн бензина в декабре и январе.

Ситуация осложняется тем, что Сербия почти полностью зависит от импорта российского газа через газопровод «Турецкий поток».

Напомним

«Минфин» писал, что Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора России.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний России, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.