Зеленский подписал закон об обязательном контроле скорости мобильного интернета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4670-IX , который должен существенно улучшить качество мобильного интернета и развивать цифровую инфраструктуру в стране.

«Это еще один важный шаг к быстрому и прогнозируемому мобильному интернету для всех украинцев», — отметил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ключевые изменения, предусматриваемые законом

Закон вводит ряд новаций, которые изменят подход к контролю качества мобильной связи и ее доступности:

Стандарты скорости: скорость мобильного интернета становится обязательным показателем качества связи. Будет установлено фиксированное количество мегабит в секунду, в пределах которого мобильные операторы обязаны предоставлять услуги.

Самостоятельный мониторинг: Украинцы получат возможность самостоятельно проверять качество мобильного Интернет через свои смартфоны. Данные о качестве и скорости будут переданы национальному регулятору (НКЕК) для оперативного анализа и выявления слабых мест сети.

Стимул для сельской местности: Упраздняется мораторий на проверку выполнения условий лицензий операторами. Это должно стимулировать компании строить базовые станции в сельской местности и уменьшать количество белых пятен без связи.

Постоянный национальный роуминг: Функция национального роуминга, позволяющая пользоваться сетями других операторов, будет работать после завершения военного положения. Это обеспечит связь в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада приняла соответствующий законопроект 4 ноября 2025 года.