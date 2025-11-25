В «Дии» появилась новая военная облигация «Алчевск» с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как приобрести облигацию

Откройте «Дию».

На главном экране нажмите «Военные облигации».

Выберите облигацию, партнера и количество.

Подпишите и оплатите.

В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

По словам Федорова, украинцы уже приобрели более 21,7 млн облигаций на 22,6 млрд грн через «Дию».

«Инвестировать в облигации через Дию просто и удобно. Выбирайте желаемое и покупайте в несколько кликов», — подчеркнул министр.

