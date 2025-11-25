В «Дии» появилась новая военная облигация «Алчевск» с доходностью от 18,1% годовых и выплатой 22 марта 2028 года. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
В «Дии» появилась новая военная облигация
Как приобрести облигацию
- Откройте «Дию».
- На главном экране нажмите «Военные облигации».
- Выберите облигацию, партнера и количество.
- Подпишите и оплатите.
- В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.
По словам Федорова, украинцы уже приобрели более 21,7 млн облигаций на 22,6 млрд грн через «Дию».
«Инвестировать в облигации через Дию просто и удобно. Выбирайте желаемое и покупайте в несколько кликов», — подчеркнул министр.
Какие облигации доступны в «Дии»
- Лисичанск
- Бахчисарай
- Керчь
- Джанкой
- Евпатория
- Макеевка
- Симферополь
- Аскания Нова
- Ялта
- Железный Порт
- Новая Каховка
- Лазурное
- Джарилгач
- Гурзуф
- Волчанск
- Судак.
