Что происходит с ценами в Украине: инфляция падает, но товары дорожают

Инфляция в Украине продолжает замедляться, демонстрируя начавшуюся тенденцию еще в июне. Это означает, что цены не снижаются, но их рост происходит гораздо медленнее, чем раньше. По прогнозам Нацбанка, инфляция в конце текущего года составит ниже 10%, а в следующем — менее 7%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Что сейчас происходит с инфляцией?

Как отметили в НБУ, инфляция начала замедляться еще в июне — и тенденция продолжается. Это не значит, что цены снижаются. Это значит, что они растут медленнее, чем раньше. В октябре инфляция снизилась до 10,9% против почти 16% в мае — именно такое развитие событий НБУ и прогнозировало.

«Замедлению роста цен помогли новые урожаи: овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. Существенную роль сыграли и меры НБУ по поддержанию привлекательности гривневых сбережений: украинцы открывают депозиты в гривне и инвестируют в гривневые ОВГЗ. Поэтому спрос на валюту остается умеренным, а давление на курс и цены — меньшим», — говорится в сообщении.

