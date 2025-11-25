Инфляция в Украине продолжает замедляться, демонстрируя начавшуюся тенденцию еще в июне. Это означает, что цены не снижаются, но их рост происходит гораздо медленнее, чем раньше. По прогнозам Нацбанка, инфляция в конце текущего года составит ниже 10%, а в следующем — менее 7%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Что происходит с ценами в Украине: инфляция падает, но товары дорожают
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что сейчас происходит с инфляцией?
Как отметили в НБУ, инфляция начала замедляться еще в июне — и тенденция продолжается. Это не значит, что цены снижаются. Это значит, что они растут медленнее, чем раньше. В октябре инфляция снизилась до 10,9% против почти 16% в мае — именно такое развитие событий НБУ и прогнозировало.
«Замедлению роста цен помогли новые урожаи: овощи в этом году дешевле, чем в прошлом. Существенную роль сыграли и меры НБУ по поддержанию привлекательности гривневых сбережений: украинцы открывают депозиты в гривне и инвестируют в гривневые ОВГЗ. Поэтому спрос на валюту остается умеренным, а давление на курс и цены — меньшим», — говорится в сообщении.
Читайте: Инфляция в Украине замедляется, но ценовое давление и ожидания остаются высокими — НБУ
Прогноз НБУ
По прогнозу НБУ, в конце 2025 года инфляция снизится ниже 10%, в 2026-м — будет меньше 7%, а в дальнейшем будет направляться к нашей цели — 5%.
Почему же отдельные товары быстро дорожают, несмотря на то, что инфляция замедляется?
Инфляция рассчитывается по потребительскому набору из более чем 300 товаров и услуг. Некоторые из них подорожали (например, мясо, яйца, фрукты), другие — наоборот, подешевели (как-то овощи борщового набора, сахар, оливковое масло).
Коммунальные тарифы не изменялись. В среднем же типовая потребительская корзина за год подорожала на 10,9%.
Напомним
-
Ранее Минфин писал, что Национальный банк Украины зафиксировал замедление потребительской инфляции до 11,9% в годовом измерении (р/с) в сентябре, и, по оценкам, эта тенденция продолжилась в октябре.
-
Темпы роста цен опережают июльский прогноз НБУ, но преимущественно благодаря расширению предложения овощей из-за лучших урожаев, чем в прошлом году.
-
В то же время, базовая инфляция снижается более умеренными темпами, достигнув 11,0% г/г в сентябре.
Комментарии - 2
«Як зазначили в НБУ, інфляція почала сповільнюватися ще в червні — і ця тенденція триває. Це не означає, що ціни знижуються»
Ні, це означає, що нбу малює з неба свою «офіційну» інфляцію, котра не має нічого спільного з реальною інфляцією, от і все.