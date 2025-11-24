Multi от Минфин
24 ноября 2025, 11:52

BofA прогнозирует рост цен на золото до $5000 за унцию

Bank of America (BofA) ожидает, что золото продолжит свой рекордный импульс в 2026 году, утверждая, что макросреда, поднявшая цену на металл до 2025 года, остается неизменной. Об этом пишет Investing.com.

Bank of America (BofA) ожидает, что золото продолжит свой рекордный импульс в 2026 году, утверждая, что макросреда, поднявшая цену на металл до 2025 года, остается неизменной.

Прогноз банка на 2026 год

В своем прогнозе «На следующий год» банк отмечает, что цена на золото выросла до ряда исторических максимумов и технически «перекуплена», но все еще «недостаточно инвестирована», что поддерживает рынок, несмотря на завышенные оценки.

Стратеги во главе с Майклом Отмером указывают на политику, способствовавшую росту цен на слитки в этом году, отмечая, что «многие макроэкономические факторы, включая неортодоксальную экономическую политику США, подтолкнувшую желтый металл к росту, остаются благоприятными».

Пока эти силы остаются неизменными, BofA видит реальный путь к достижению цены на золото в 5000 долларов за унцию в 2026 году, хотя решительный сдвиг политики Федеральной резервной системы остается основным риском снижения.

Читайте: UBS ожидает роста цен на золото до $4900 за унцию

Сейчас BofA ожидает, что средняя цена на золото в следующем году составит $4538 за унцию. Банк рассматривает свое повышение рейтинга в рамках более широкого контекста сырьевых товаров, сформированного ограниченным предложением на нескольких рынках горнодобывающей промышленности, низкими запасами и неравномерным спросом в разных регионах.

Хотя макроэкономические перспективы на 2026 год сложны, особенно в Китае, золото выделяется среди драгоценных металлов тем, что имеет четкий и устойчивый попутный ветер.

Что с другими металлами

Между тем медь и алюминий столкнутся с дальнейшими ограничениями поставок в следующем году.

Банк ожидает, что дефицит меди останется, если спрос в Китае не упадет более чем на 3%, что будет поддержано ростом потребления в США и Европе.

Читайте также: Золото: ралли продолжается, цена может достичь $5 000 за унцию

Напомним

«Минфин» писал, по данным Всемирного совета по золоту, квартальный спрос на золото, включая внебиржевые операции, в третьем квартале 2025 года достиг 1313 тонн, или $146 млрд в стоимостном выражении, что явилось рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
