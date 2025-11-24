«Зимняя поддержка»: более 150 тысяч украинцев подали заявки в выплату 6 500 грн

Более 150 тысяч украинцев уже подали заявки через Дию на выплату 6500 грн для уязвимых категорий граждан в рамках Зимней поддержки. Об этом отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Зимняя поддержка

«Это помощь для тех, кто больше нуждается в поддержке в сложный зимний период», — отметила премьер-министр.

Заявку можно подать до 17 декабря 2025 года онлайн через Дию или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Использовать средства можно в течение 180 дней на самое необходимое: теплую одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

Напомним

1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

Среди новых инициатив — программа транспортной поддержки «УЗ-3000». Эта программа позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах страны на расстояние до трех тысяч километров.

Премьер-министр Юлия Свириденко позже заявила, что правительство определило приоритетные направления и компоненты на совещании с президентом Украины.

Пакет будет включать как уже запущенные программы, в частности, фиксированные цены на энергоносители для населения, жилищные субсидии, поддержку ОСМД для энергоэффективности и помощь на генераторы, мораторий на отключение в прифронтовых районах и выплаты ВПЛ на дрова, так и новые меры поддержки.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя е Поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременной помощи в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.