ФРС больше не снизит ставки при Пауэлле — Bank of America

Ожидания инвесторов по поводу возможного снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре остались на минимальных уровнях. Причина — новые, но неравные данные американского рынка труда, показавшие смешанную картину экономической динамики. Об этом сообщает Investing.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Противоречивая статистика рынка труда

Сентябрьский отчет по занятости, обнародованный после длительного перерыва из-за шатдауна, оказался неоднозначным:

экономика создала 119 тыс. новых рабочих мест — более чем вдвое больше прогнозируемых 50 тыс.;

в то же время, уровень безработицы поднялся до 4,4% с 4,3% — это максимум с октября 2021 года.

Эти данные охладили рыночные настроения: трейдеры и дальше оценивают шансы на декабрьское снижение ставки как низкие. Небольшое усиление ожиданий произошло в пятницу после того, как президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что может поддержать понижение ставки на следующем заседании.

Впрочем, даже его мягкие комментарии не изменили общую картину по поводу дальнейшего цикла политики ФРС.

Bank of America: новых снижений ставки при Пауэлле не будет

Экономистка Bank of America Шрутти Мишра объясняет, что главным ориентиром для ФРС остается общая ситуация на рынке труда. И хотя летом темпы найма слегка замедлились, рынок все еще выглядит довольно сильным.

В новом анализе BofA отмечает резкое падение предложения рабочей силы в течение следующего года из-за существенного усиления иммиграционной политики США. По оценкам банка:

чистый приток иммигрантов сократится до около 380 тыс. в год

(для сравнения: в 2020—2023 годах среднее значение составило 2,1 млн);

фактически это означает дефицит около 90 тыс. работников ежемесячно по сравнению с последними годами.

Поэтому «точка равновесия» рынка труда — количество новых рабочих мест, не изменяющее уровень безработицы — может упасть до 20 тыс. в месяц.

BofA прогнозирует лишь незначительный рост безработицы — около 4,5% в начале следующего года, при этом рынок труда будет оставаться близким к полной занятости.

На этом фоне, вместе с высокой инфляцией, банк делает вывод, что у ФРС очень ограниченное пространство для дальнейшего смягчения политики, поэтому при председательстве Джерома Пауэлла больше не будет снижения ставок.

Читайте также: Минфин США назвал финальных кандидатов на должность главы ФРС

Напомним

«Минфин» писал, что в конце октября 2025 года Федеральная резервная система США снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов. Ее новый диапазон теперь составляет 3,75−4%. Это второе понижение с декабря 2024 года.