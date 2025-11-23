«Национальный кэшбек»: правительство обновило категории для расходования средств

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства объявило об обновлении перечня товаров и услуг, на которые можно тратить средства, полученные в рамках государственной программы «Национальный кэшбэк». Изменения вступили в силу 22 ноября 2025 года.

Новые категории расходов

Средства, накопленные на карте «Национального кэшбека», можно использовать на следующие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность — в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Часть обновленных категорий стала доступна сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас.

Отмечается, что обновление связано с особенностями работы политики «Зимняя поддержка», в частности, выплаты 1 000 грн для всех граждан, которая также поступит на карту «Национального кэшбека». Так что категории затрат в обеих программах решили унифицировать.

Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

«Национальный кэшбек»

В программе «Национальный кэшбек» уже участвуют более 7,5 млн украинцев, получивших более 4 млрд грн выплат. К ней присоединились более 1870 украинских производителей в разных отраслях.

Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах. Проверить товар можно через сканер в приложении Действие или на сайте «Сделано в Украине».

Как присоединиться к программе

Покупателю для участия в программе необходимо зарегистрироваться в приложении «Дия», где выбрать один из 20 банков-участников программы и открыть в нем карточку «Национальный кэшбек». При оформлении карты следует дать согласие на обработку транзакций, а после открытия — проверить в «Дие», корректно ли выбрана карта.

Продавцы и производители должны подать заявление о присоединении на портале «Дия», чтобы присоединиться к программе.