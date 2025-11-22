«Мирный план» Трампа подвергает сомнению «репарационный кредит» Украине от ЕС на 140 млрд евро — FT

Европейская инициатива по созданию для Украины «репарационного кредита» на 140 млрд евро за счет замороженных российских активов может столкнуться с новыми рисками. Причина — озвученный администрацией Дональда Трампа «мирный план», предусматривающий другое использование этих средств. Об этом сообщает Financial Times.

Трампа: ставка на коммерческую выгоду

Новый «мирный план» США подвергает сомнению европейскую схему кредитования. Американское предложение предусматривает направление замороженных российских активов в крупные инвестиционные фонды, которыми управляли бы США — как в Украине, так и в России.

Самая большая часть плана касается именно восстановления и инвестиций.

«$100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в усилия под руководством США по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% доходов от этого проекта», — говорится в документе.

Кроме того, США предлагают, чтобы Европа прибавила еще $100 млрд для увеличения объемов инвестиций. Остальные замороженные активы предусмотрено направить в отдельный американо-российский инвестиционный фонд.

Эксперты уже сравнивают эту схему с предыдущими американскими инициативами, которые в Киеве и ЕС считали «чрезмерно эксплуатационными».

«Это сродни мафиозному соглашению в стиле 1990-х», — заявила Орися Луцевич из Chatham House.

Беспокойство Европы: риски суверенитета и контроля активов

Европу настораживает, что план США предусматривает использование активов, преимущественно заблокированных именно в европейских финансовых учреждениях.

Из примерно $300 млрд. резервов российского центробанка США контролируют лишь около $5 млрд. Основная часть средств — в ЕС, меньшие — в Великобритании, Японии, Швейцарии и других странах.

В Брюсселе отмечают, что отдавать эти активы под коммерческий проект США и России — «немыслимо».

Дилемма ЕС

Если Москва будет утверждать, что «репарационный кредит» противоречит мирному плану США, европейские страны могут оказаться под политическим давлением Вашингтона.

«ЕС должен использовать российские активы, чтобы быстро помочь Украине. Чем дольше продолжается промедление, тем больше риск, что Трамп попытается заставить ЕС разморозить эти средства для своего плана, который поставит под угрозу европейскую безопасность», — отмечает журналист Гьюго Диксон, автор идеи кредита.

Пока что «репарационный кредит» остается для ЕС наименее затратным способом поддержки Украины в ближайшие два года. Но лидерам ЕС не удалось утвердить схему на прошедшем саммите: Бельгия, где в Euroclear хранится основная часть активов, требует дополнительных гарантий от возможных российских контрмер.

Брюссель надеется, что лидеры ЕС одобрят механизм уже в следующем месяце. Еврокомиссия отмечает, что работа над трансформацией европейской финансовой поддержки Украины будет продолжаться.

Напомним

В сентябре 2025 года председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила, что Украина и Европейский Союз разработали новый механизм финансовой помощи — «Репарационный кредит» (Reparations Loan). Он предусматривает, что Украина будет возвращать эти средства только в том случае, если получит репарации от россии.