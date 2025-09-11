Украина получит «репарационный кредит» от ЕС

Украина и Европейский Союз разработали новый механизм финансовой помощи — «Репарационный кредит » (Reparations Loan). Он предполагает, что Украина будет возвращать эти средства только в том случае, если он получит репарации от россии. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в своем сообщении в Facebook.

Новый инструмент финансирования обсуждался с представителями Генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN).

Кроме того, Европейский Союз ускоряет выплату Украине 6 млрд. евро в рамках программы ERA loans. Эти средства, известные также как часть финансирования от стран G7, должны поступить раньше запланированного срока — ориентировочно уже в октябре этого года.

По словам Пидласы, это решение было принято для удовлетворения потребностей Украины в международном финансировании на 2026 год.

Напомним

«Минфин» писал, что 10 сентября Украина получила восьмой транш от ЕС объемом 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).