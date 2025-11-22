Минфин против: повышение зарплат учителям до трех минималок считают слишком дорогим

Министерство финансов Украины раскритиковало предложение о повышении окладов учителей до уровня трех минимальных заработных плат, называя его «неподъемным» для бюджета и создающим рискованный прецедент. Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в ходе заседания образовательного комитета 21 ноября.

Финансовые риски для бюджета

Предложение, выдвинутое главой образовательного комитета Сергеем Бабаком, предусматривает повышение зарплаты учителей с сентября 2026 года. Однако, по словам Ермоличева, такое решение не является финансово обеспеченным в долгосрочной перспективе.

Правительство уже запланировало дополнительные расходы на образование в размере 48 млрд грн на 2026 год. Однако для сохранения этой тенденции в последующие годы потребуются значительно большие суммы — в 2027 году Минфину придется найти 92,6 млрд грн дополнительных средств.

Цепная реакция в бюджетной сфере

В Министерстве финансов также прогнозируют, что столь резкое повышение зарплат в одной сфере неизбежно приведет к аналогичным финансовым требованиям от других бюджетных учреждений.

По расчетам министерства, для поддержки сравнимого уровня зарплат в здравоохранении, социальной защите и культуре государству дополнительно понадобится еще около 100 млрд грн.

«Государство не может позволить себе увеличить расходы на 200 миллиардов гривен только на заработную плату, не учитывая при этом социальные выплаты или пенсии», — подытожил замминистра финансов.

Беспокойство педагогов

В ответ на критику Минфина представитель профсоюза педагогов выразил обеспокоенность. Есть риск, что учителя могут остаться не только без обещанного повышения зарплаты, но и получат увеличенную нагрузку и будут переведены на срочные договоры, на чем настаивает инициатор реформы Сергей Бабак.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2025 года Кабинет министров увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях. Учителя будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4 000 грн после уплаты налогов.

Это касается 25 000 учителей, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогическим работникам на 50%.