Минфин против: повышение зарплат учителям до трех минималок считают слишком дорогим

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 ноября 2025, 11:07 Читати українською

Минфин против: повышение зарплат учителям до трех минималок считают слишком дорогим

Министерство финансов Украины раскритиковало предложение о повышении окладов учителей до уровня трех минимальных заработных плат, называя его «неподъемным» для бюджета и создающим рискованный прецедент. Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в ходе заседания образовательного комитета 21 ноября.

Министерство финансов Украины раскритиковало предложение о повышении окладов учителей до уровня трех минимальных заработных плат, называя его «неподъемным» для бюджета и создающим рискованный прецедент.
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Финансовые риски для бюджета

Предложение, выдвинутое главой образовательного комитета Сергеем Бабаком, предусматривает повышение зарплаты учителей с сентября 2026 года. Однако, по словам Ермоличева, такое решение не является финансово обеспеченным в долгосрочной перспективе.

Правительство уже запланировало дополнительные расходы на образование в размере 48 млрд грн на 2026 год. Однако для сохранения этой тенденции в последующие годы потребуются значительно большие суммы — в 2027 году Минфину придется найти 92,6 млрд грн дополнительных средств.

Цепная реакция в бюджетной сфере

В Министерстве финансов также прогнозируют, что столь резкое повышение зарплат в одной сфере неизбежно приведет к аналогичным финансовым требованиям от других бюджетных учреждений.

По расчетам министерства, для поддержки сравнимого уровня зарплат в здравоохранении, социальной защите и культуре государству дополнительно понадобится еще около 100 млрд грн.

«Государство не может позволить себе увеличить расходы на 200 миллиардов гривен только на заработную плату, не учитывая при этом социальные выплаты или пенсии», — подытожил замминистра финансов.

Беспокойство педагогов

В ответ на критику Минфина представитель профсоюза педагогов выразил обеспокоенность. Есть риск, что учителя могут остаться не только без обещанного повышения зарплаты, но и получат увеличенную нагрузку и будут переведены на срочные договоры, на чем настаивает инициатор реформы Сергей Бабак.

Напомним

«Минфин» писал, что в октябре 2025 года Кабинет министров увеличил доплаты учителям на прифронтовых территориях. Учителя будут получать увеличенную ежемесячную доплату в размере 4 000 грн после уплаты налогов.

Это касается 25 000 учителей, работающих в 84 общинах Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в бюджете на 2026 год правительство также предусмотрело повышение зарплаты педагогическим работникам на 50%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
22 ноября 2025, 11:30
#
Не дуже зрозуміла взагалі причина підвищення. Це якось вплине на якість? Старі совкові бабки почнуть з повагою ставитись до учнів?
+
+15
Siege
Siege
22 ноября 2025, 13:53
#
На рівень освіти це не вплине, але молоді спеціалісти зможуть отримувати гіднішу зп. Є знайомі педагоги, які працюють у супермаркеті, бо зп вища. А ще ж ПДФО та вз буде повертатися до бюджету, невже підняття зп буде настільки критичним? Ще треба лікарям піднімати зп. Це критичні галузі для нас, в бізнеси самостійно зможуть рівень зп підтягнути
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает youknow и 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами