українська
22 ноября 2025, 10:09 Читати українською

Сенс Банк вводит ежемесячную комиссию за хранение ОВГЗ для владельцев более 500 млн грн

Государственный Сенс Банк вводит ежемесячную комиссию по хранению облигаций внутреннего или внешнего государственного займа (ОВГЗ/ОЗГП), если номинальная стоимость портфеля клиента превышает 500 миллионов гривен. На это обратил внимание старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Фото: wikipedia.org

Обновление тарифов

С 1 декабря 2025 вступают в силу обновленные тарифы за хранение ОВГЗ/ОЗГП на счетах в ценных бумагах.

Раньше хранение какой-либо суммы государственных облигаций не тарифицировалось.

Изменения коснутся только крупнейших клиентов:

  • Портфели до 500 млн грн (в эквиваленте): Хранение остается бесплатным (не тарифицируется).
  • Портфели от 500 млн грн (в эквиваленте): Вводится ежемесячная комиссия в размере 0,0003% номинальной стоимости ценных бумаг.

Таким образом, комиссия за хранение портфеля на 500 млн грн составит 1 500 грн в месяц.

Напомним

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, несмотря на общий рост интереса населения к государственным облигациям в 2025 году, в октябре спрос инвесторов резко сместился в сторону валютных инструментов. Украинцы активно вкладывали средства в ОВГЗ, номинированные в долларах и евро из-за усиления девальвационных ожиданий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
