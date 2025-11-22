Сенс Банк вводит ежемесячную комиссию за хранение ОВГЗ для владельцев более 500 млн грн

Государственный Сенс Банк вводит ежемесячную комиссию по хранению облигаций внутреннего или внешнего государственного займа (ОВГЗ/ОЗГП), если номинальная стоимость портфеля клиента превышает 500 миллионов гривен. На это обратил внимание старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

Обновление тарифов

С 1 декабря 2025 вступают в силу обновленные тарифы за хранение ОВГЗ/ОЗГП на счетах в ценных бумагах.

Раньше хранение какой-либо суммы государственных облигаций не тарифицировалось.

Изменения коснутся только крупнейших клиентов:

Портфели до 500 млн грн (в эквиваленте): Хранение остается бесплатным (не тарифицируется).

Портфели от 500 млн грн (в эквиваленте): Вводится ежемесячная комиссия в размере 0,0003% номинальной стоимости ценных бумаг.

Таким образом, комиссия за хранение портфеля на 500 млн грн составит 1 500 грн в месяц.

Напомним

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, несмотря на общий рост интереса населения к государственным облигациям в 2025 году, в октябре спрос инвесторов резко сместился в сторону валютных инструментов. Украинцы активно вкладывали средства в ОВГЗ, номинированные в долларах и евро из-за усиления девальвационных ожиданий.