українська
21 ноября 2025, 9:28

Нефть снизилась на 1,5% на фоне надежды на мирное соглашение между россией и Украиной

Цены на нефть снизились на 1,5% в пятницу, 21 ноября, продолжая падение третьей сессии подряд. Основными факторами стали усилия США по достижению мирного соглашения между россией и Украиной, что может увеличить мировые рыночные поставки. Дополнительную неопределенность создают сомнения в дальнейшем снижении процентных ставок, сдерживающих риск-аппетит инвесторов. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть снизились на 1,5% в пятницу, 21 ноября, продолжая падение третьей сессии подряд.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $0,93 (1,5%) до $62,45 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI снизились на 1,7% ($0,98), достигнув $58,02 за баррель.

Оба контракта могут потерять более 2,5% по итогам недели.

Мирный план и геополитический риск

Рыночные настроения сместились в «медвежью» сторону, поскольку Вашингтон активно продвигает мирный план для завершения войны России против Украины.

Аналитики Saxo отметили, что продолжение падения нефти произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский якобы согласился работать над мирным планом, разработанным США и россией.

«Президент Украины в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты (плана, — ред.), которые нужны миру», — говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме того, в пятницу должны вступить в силу санкции США против крупных российских нефтяных компаний, таких как «Роснефть» и «Лукойл».

«Поскольку Украина еще официально не отклонила сделку, даже небольшие шансы на ее достижение давят на цены. Это может убрать значительную часть геополитической премии, заложенной в стоимость сырой нефти из-за войны», — отметил аналитик IG Тони Сикамор.

Скептицизм и экономическое давление

Однако некоторые аналитики выражают скептицизм по поводу быстрого заключения сделки. Аналитики ANZ отметили, что Киев неоднократно отвергал требования России как неприемлемые.

Они также усомнились в эффективности последних санкций против российских нефтяных гигантов, поскольку, например, у «Лукойла» есть время до 13 декабря для продажи своего значительного международного портфеля.

Читайте также: В Финляндии АЗС «Лукойла» закрываются из-за санкций США

Дополнительным фактором давления на цены явилось укрепление доллара США. Более сильный доллар делает долларовое сырье дороже для покупателей, использующих другие валюты.

Укрепление доллара произошло на фоне растущего сомнения инвесторов относительно возможности дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой США на декабрьском заседании.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
21 ноября 2025, 10:56
#
Наївні
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
