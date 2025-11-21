Биткоин продолжает падение: актив опустился до $85 300

Сегодня утром, 21 ноября, цена первой криптовалюты в моменте опустилась до $85 338, а Ethereum — до $2 781. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

К моменту написания новости биткоин торгуется около $85 805. За сутки «цифровое золото» потеряло 7,27%, за неделю — 11,86%.

Ethereum

Цена Ethereum сейчас составляет $2805. За последние 24 часа актив подешевел на 7,5%, а за неделю потерял 11,83%.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Бутерин предупредил о двух главных угрозах для Ethereum: как их избежать

Другие криптовалюты

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. Причем самое сильное падение за последние сутки и неделю у Cardano — 8,68% и 17,89% соответственно.

Ликвидации

За последние сутки на крипторынку зафиксированы ликвидации, совокупный объем которых составляет $955 млн, затронув более 252 тысяч трейдеров. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass. Подавляющее большинство этих потерь пришлось на лонг-позиции:

Лонг-позиции составили более $836 млн. от общего объема ликвидаций.

На шорт-позиции пришлось около $118 млн.

Наибольший ущерб был зафиксирован в торгах биткоином ($469,57 млн) и Ethereum ($210,67 млн).

Напомним

Аналитики CryptoQuant прогнозируют коррекцию биткоина на уровне поддержки $87 500.

Эксперты опираются на свой «композитный индекс», который сейчас находится в зоне пессимизма. По состоянию на середину ноября 2025 года индекс зафиксировал минимальное с апреля значение — 0,72. Это говорит о том, что участники рынка оценивают текущую фазу как коррекционную.

CryptoQuant объяснили турбулентность рынка слабой ликвидностью и отсутствием четких сигналов от ФРС относительно снижения базовой ставки. Они выделили три возможных сценария дальнейшего движения цены:

Коррекция (импульс < 0,75): Цена может откатиться до уровня поддержки $87 500, сформированного в марте.

Консолидация (0,8−1): Биткоин стабилизируется в широком диапазоне $90 000 — $110 000.

Возобновление импульса (>1): Возможен переход к бычьему тренду с целями $150 000 — $175 000.

Причины падения криптовалют

Эксперты считают, что текущее падение криптовалют является результатом длительного снижения, вызванного ухудшением общего макроэкономического фона. Это мнение, в частности, высказал управляющий партнер Monarq Asset Management Шилян Тан в комментарии Bloomberg.

Эксперт отметил, что возможность смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США в декабре 2025 года упала до 50%. Этот фактор, в сочетании с потерей биткоином ключевого уровня поддержки в $100 000, стимулирует спрос на безопасные активы, например облигации и золото, и, соответственно, негативно влияет на высокорисковые инвестиции.

Издание также подчеркнуло, что рынок не смог найти опоры для восстановления после масштабной распродажи, которая началась в начале октября 2025 года, что привело к затягиванию негативного тренда.

Руководитель BitMine Том Ли и директор по инвестициям Bitwise Мэтт Хоуган прогнозируют достижение ценового дна первой криптовалютой уже на этой неделе. По их мнению, текущие уровни являются выгодной возможностью для долгосрочных инвесторов.

В интервью CNBC Ли отметил, что видит признаки «истощения» среди продавцов. Эксперт считает, что до конца года цифровое золото не только восстановится, но и обновит исторический максимум, поддерживаемый общим ралли фондового рынка.

Хоуган поддержал прогноз коллеги, охарактеризовав текущую ситуацию как «подарок для долгосрочных инвесторов» и «возможность поколения». Он подчеркнул, что биткоин, первым отреагировавший на экономические риски, также первым начнет процесс восстановления.