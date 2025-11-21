Биткоин продолжает падение: актив опустился до $85 300

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 ноября 2025, 8:25 Читати українською

Биткоин продолжает падение: актив опустился до $85 300

Сегодня утром, 21 ноября, цена первой криптовалюты в моменте опустилась до $85 338, а Ethereum — до $2 781. Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Биткоин продолжает падение: актив опустился до $85 300
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Биткоин

К моменту написания новости биткоин торгуется около $85 805. За сутки «цифровое золото» потеряло 7,27%, за неделю — 11,86%.

Ethereum

Цена Ethereum сейчас составляет $2805. За последние 24 часа актив подешевел на 7,5%, а за неделю потерял 11,83%.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Бутерин предупредил о двух главных угрозах для Ethereum: как их избежать

Другие криптовалюты

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне. Причем самое сильное падение за последние сутки и неделю у Cardano — 8,68% и 17,89% соответственно.

Ликвидации

За последние сутки на крипторынку зафиксированы ликвидации, совокупный объем которых составляет $955 млн, затронув более 252 тысяч трейдеров. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass. Подавляющее большинство этих потерь пришлось на лонг-позиции:

  • Лонг-позиции составили более $836 млн. от общего объема ликвидаций.
  • На шорт-позиции пришлось около $118 млн.
  • Наибольший ущерб был зафиксирован в торгах биткоином ($469,57 млн) и Ethereum ($210,67 млн).

Напомним

Аналитики CryptoQuant прогнозируют коррекцию биткоина на уровне поддержки $87 500.

Эксперты опираются на свой «композитный индекс», который сейчас находится в зоне пессимизма. По состоянию на середину ноября 2025 года индекс зафиксировал минимальное с апреля значение — 0,72. Это говорит о том, что участники рынка оценивают текущую фазу как коррекционную.

CryptoQuant объяснили турбулентность рынка слабой ликвидностью и отсутствием четких сигналов от ФРС относительно снижения базовой ставки. Они выделили три возможных сценария дальнейшего движения цены:

  • Коррекция (импульс < 0,75): Цена может откатиться до уровня поддержки $87 500, сформированного в марте.
  • Консолидация (0,8−1): Биткоин стабилизируется в широком диапазоне $90 000 — $110 000.
  • Возобновление импульса (>1): Возможен переход к бычьему тренду с целями $150 000 — $175 000.

Причины падения криптовалют

Эксперты считают, что текущее падение криптовалют является результатом длительного снижения, вызванного ухудшением общего макроэкономического фона. Это мнение, в частности, высказал управляющий партнер Monarq Asset Management Шилян Тан в комментарии Bloomberg.

Эксперт отметил, что возможность смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой США в декабре 2025 года упала до 50%. Этот фактор, в сочетании с потерей биткоином ключевого уровня поддержки в $100 000, стимулирует спрос на безопасные активы, например облигации и золото, и, соответственно, негативно влияет на высокорисковые инвестиции.

Издание также подчеркнуло, что рынок не смог найти опоры для восстановления после масштабной распродажи, которая началась в начале октября 2025 года, что привело к затягиванию негативного тренда.

Руководитель BitMine Том Ли и директор по инвестициям Bitwise Мэтт Хоуган прогнозируют достижение ценового дна первой криптовалютой уже на этой неделе. По их мнению, текущие уровни являются выгодной возможностью для долгосрочных инвесторов.

В интервью CNBC Ли отметил, что видит признаки «истощения» среди продавцов. Эксперт считает, что до конца года цифровое золото не только восстановится, но и обновит исторический максимум, поддерживаемый общим ралли фондового рынка.

Хоуган поддержал прогноз коллеги, охарактеризовав текущую ситуацию как «подарок для долгосрочных инвесторов» и «возможность поколения». Он подчеркнул, что биткоин, первым отреагировавший на экономические риски, также первым начнет процесс восстановления.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
21 ноября 2025, 10:58
#
>Керівник BitMine Том Лі та директор з інвестицій Bitwise Метт Хоуган прогнозують досягнення цінового дна першою криптовалютою вже цього тижня.

Блумберг вже обісрався зі схожою аналітикою, тепер черга цих двох
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами