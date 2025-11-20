Multi от Минфин
20 ноября 2025, 13:55 Читати українською

США откладывают введение пошлин на полупроводники — Reuters

Американские чиновники в частных разговорах заявляют, что администрация президента Дональда Трампа, вероятно, отложит введение давно обещанных пошлин на импорт полупроводников. Это будет означать задержку в выполнении одного из ключевых обещаний его экономической программы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

США откладывают введение пошлин на полупроводники
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Изменение курса: Избегание конфронтации с Китаем

В последние несколько дней чиновники передавали эти сообщения стейкхолдерам в правительстве и частном секторе. Задержка связана с попыткой Белого дома избежать обострения торговых отношений с Пекином.

Поспешное введение пошлин может спровоцировать восстановление полномасштабной торговой войны и нарушить поставки критически важных редкоземельных минералов.

Хотя окончательного решения нет, и тройные пошлины могут быть введены в любой момент, администрация придерживается более осторожного подхода, чтобы не провоцировать Китай.

Пошлины на 100% и политическое давление

В августе Трамп заявлял о намерении ввести таможенную пошлину в размере около 100% на импорт полупроводников, хотя компании, производящие или обязавшиеся производить продукцию в США, должны быть освобождены от этого налога. В течение нескольких месяцев чиновники в Вашингтоне намекали на скорый ввод этих пошлин, но теперь это решение, похоже, пересмотрели.

Любое решение о замедлении или сужении сферы действия пошлин принимается в чувствительное для Трампа время. Президент США сталкивается с ростом беспокойства потребителей по поводу цен в преддверии сезона праздничных покупок.

Повышение налогов на импортируемые чипы может привести к росту потребительских цен на гаджеты, которые их используют — от смартфонов до холодильников.

Официальная позиция и реакция Китая

Представитель Белого дома Куш Десаи и чиновник Министерства торговли США опровергли информацию об изменении позиции администрации.

«Администрация Трампа по-прежнему отдана использованию всех рычагов исполнительной власти для возвращения производства, критически важного для нашей национальной и экономической безопасности», — заявил Десаи.

В то же время, посольство Китая в Вашингтоне призвало к сотрудничеству. Пресс-секретарь Лю Пенюй заявил, что Китай приветствует готовность США к совместной работе для «создания благоприятной среды для взаимовыгодного сотрудничества» и «совместного поддержания стабильности глобальной цепи поставок полупроводников».

Это заявление перекликается с договоренностью о временной приостановке торговых споров, достигнутой между Трампом и Си Цзиньпином на саммите в Пусане в прошлом месяце.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2025 года Трамп заявил о планах ввести новые пошлины на импорт автомобилей, полупроводников и фармацевтических препаратов в размере около 25%.

В апреле Китай непублично упразднил 125% пошлины на отдельные американские полупроводники, пытаясь ослабить последствия торговой войны для своей технологической отрасли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
