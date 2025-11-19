Мобильные операторы пересмотрели условия участия в проекте «Генератор связи» и повысили размер компенсации для владельцев генераторов, обеспечивающих работу базовых станций во время блекаутов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Мобильные операторы повысили размер компенсации владельцам генераторов
Что изменилось?
Мобильные операторы повысили сумму компенсации затрат в час работы генератора. А еще теперь для дизельных и бензиновых будет разный размер компенсации.
«Понимаем риски и сложность работы вблизи линии фронта. Поэтому операторы добавили повышенный размер возмещения. Он действует для заживления базовых станций, расположенных в 30-километровой зоне ведения боевых действий», — говорится в сообщении Минцифры.
|Тип генератора
|Было
|Стало (стандарт)
|Стало (повышенный)
|Дизельный
|110−140 грн/час
|172 грн/час
|197 грн/час
|Бензиновый
|-
|287 грн/час
|330 грн/час
Напомним
Генератор связи — это социальный проект, а не бизнес. Главная цель — не заработать, а поддержать сохранение связи во время блекаутов.
Вы не сдаете свой генератор в аренду, а заправляете и обслуживаете его. В то же время мобильные операторы возместят вам расходы на горючее и необходимое техническое обслуживание генератора.
