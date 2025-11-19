Мобильные операторы повысили размер компенсации владельцам генераторов

Мобильные операторы пересмотрели условия участия в проекте «Генератор связи» и повысили размер компенсации для владельцев генераторов, обеспечивающих работу базовых станций во время блекаутов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Что изменилось?

Мобильные операторы повысили сумму компенсации затрат в час работы генератора. А еще теперь для дизельных и бензиновых будет разный размер компенсации.

«Понимаем риски и сложность работы вблизи линии фронта. Поэтому операторы добавили повышенный размер возмещения. Он действует для заживления базовых станций, расположенных в 30-километровой зоне ведения боевых действий», — говорится в сообщении Минцифры.

Тип генератора Было Стало (стандарт) Стало (повышенный) Дизельный 110−140 грн/час 172 грн/час 197 грн/час Бензиновый - 287 грн/час 330 грн/час

Напомним

Генератор связи — это социальный проект, а не бизнес. Главная цель — не заработать, а поддержать сохранение связи во время блекаутов.

Вы не сдаете свой генератор в аренду, а заправляете и обслуживаете его. В то же время мобильные операторы возместят вам расходы на горючее и необходимое техническое обслуживание генератора.