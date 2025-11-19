В Верховной Раде во время обсуждения было представлено концептуальное видение дальнейшего реформирования системы оплаты труда в государственном секторе. Об этом идет речь на сайте Парламента.
Рада готовит законопроект, который установит предельный размер зарплаты для топ-чиновников
Что известно о законопроекте
Как отмечается, целью законопроекта является:
-
создание системного закона, предусматривающего установление единой системы оплаты труда с унифицированной структурой и определением принципов формирования оплаты труда как в публичном, так и частном секторах;
-
установление принципов в оплате труда;
-
установление гарантий в оплате труда;
-
определение правовой природы и функции таких понятий как публичная служба, политическая должность;
-
установление государственного регулирования оплаты труда на публичной службе, а именно установление минимальных размеров оплаты труда, закрепление понятия гарантированной минимальной заработной платы, установление ее размера как результат ведения переговоров, в том числе с эксклюзивным переговорным агентом от гражданского общества, работодателей или профсоюзов и условий его пересмотра с учетом макроэкономических показателей;
-
введение новых инструментов государственного регулирования в виде Исполнительного табеля (утверждаемого законом) и Генерального табеля (утверждается КМУ), устанавливающих предельные годовые размеры заработной платы на должностях публичной службы, которыми предусматривается уменьшение перекосов (разницы) в оплате труда на публичной службе.
-
создание совещательной группы экспертов по вопросам оплаты труда, которая создается при председателе ВР с целью информирования общества об обоснованности условий и размеров оплаты труда лиц, занимающих политические должности и содействие ВР в установлении условий и размеров оплаты труда народных депутатов Украины.
-
предоставление права Президенту своим указом отнести к соответствующему уровню исполнительного табеля не более 34 лиц, состоящих на должностях публичной службы и не включенных в перечень должностей в Исполнительном табеле.
-
Во время действия правового режима военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения», Президент Украины вправе устанавливать для должностей военного командования, отнесенных к Исполнительному табелю, корректирующие коэффициенты в пределах до трех единиц.
Зарплата чиновников
В сентябре ни в одном из госучреждений средняя оплата труда снова не превысила 100 тыс. грн. В июле этим отметилась Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
По результатам 9 месяцев года стабильно высокие зарплаты выплачивали в НКРЭКУ. Средняя выплата с января по сентябрь в этой структуре составляет 94,12 тыс. грн.
Треба не «середню» зп показувати, а медіанну «Середня зарплата — це загальна сума всіх зарплат, поділена на кількість працівників, а медіанна — це зарплата працівника, який знаходиться рівно посередині списку всіх зарплат, що робить її більш репрезентативною для „типової“ зарплати, оскільки вона менше залежить від дуже високих чи низьких доходів.»
Бо зараз ця «середня зп не перевищила 100к» — це означає, що якщо більшість отримує 10к умовно, а інші по 150к, то в середньому вони не перевищують 10к)
Так само можна «в середньому» рахувати «середню» зп по всьому світу, ну і буде шось на кшталт пару тисяч доларів, тільки десь в Африці хтось отримує 3 долари, а хтось в цей же час отримує 33к доларів, але в середньому всі отримують пару тисяч)
Як в старому жарті, де хтось їсть капусту, а хтось м`ясо, але в середньому всі їдять голубці) А значить можна робити «висновок», що раз всі їдять голубці - значить живуть добре і все в порядку) Але ж ну це не так, бо ті хто їдять капусту, вони не їдять ні голубці, ні м`ясо, там сама лише капуста)
Це все до чого, середня зп в реаліях України лише приховує зп у 100−150к на місяць у всяких нкцпфр, хоча біржа в Україні мертва і там ніхто не торгує, потім є центральна виборча комісія, котра незрозуміло за що бабки отримує, ще є набу шляхетне, котре садить виключно замісників і то якщо ті не встигли звалити з України)
9 людей. 4 з зарплатою 100 000 , 4 - з зарплатою 1000. 1 — з зарплатою 10000.
медіанна буде — 10000.
вона відображає рівень зарплат ? отож. «де хтось їсть капусту, а хтось м`ясо, але по медіанній — всі їдять гівно»
одні їдять
«9 людей. 4 з зарплатою 100 000 , 4 — з зарплатою 1000. 1 — з зарплатою 10000.
медіанна буде — 10000.»
Ну, в країні трошки більше 9 людей, це по-перше, а по-друге, якщо людина в середині такого списку отримує 10, то це ну трохи точніше відображає реалії, ніж коли взяли тих хто отримує 10 і ти хто отримує 100, а написали що «в середньому» всі отримують 50, так дуже легко «завуалювати» різницю в зп.
ну тоді звичайно користуйтесь нею :)
Оплата праці керівників держорганів значно перевищує середні показники. У серпні 495 топпосадовців отримували в середньому 131,2 тис. грн.
Найбільші зарплати серед керівництва зафіксовані у:
НАЗК — 366,6 тис. грн,
Міністерстві національної єдності — 289 тис. грн,
Фонді держмайна — 284,6 тис. грн,
Нацагентстві з управління активами — 255,9 тис. грн.
Понад 200 тис. грн отримували також очільники Рахункової палати (209 тис. грн) та Антимонопольного комітету (201,8 тис. грн).
Але «в середньому» всі отримують менше 100к, ага :)
беруться зарплати керівників оргвнів — і вони видаются за зарплати держслужбовців.
Приведіть для порівняння зарплати директорів приватних компаній.
і виявится що керівник державного органу з 10000 працівників і величезними функціями — отримує зарплату на рівні директора салону краси. на 3 крісла.
«Знову маніпуляція.
беруться зарплати керівників оргвнів — і вони видаются за зарплати держслужбовців.»
А керівники держорганів перестали бути держслужбовцями? Твої слова зараз більше схожі на маніпуляцію.
«Приведіть для порівняння зарплати директорів приватних компаній.»
А при чому тут в контексті статті про зп чинуш, говорити про зп приватників?)) Якби приватний бізнес на те і приватний, що там рівень послуг значно вищий)) Ти ж якщо хочеш отримати нормальні послуги, то йдеш в приватну Нову пошту, а не в державну укрпошту постояти в черзі?) І до чого взагалі це було?))
це було до того, що мріяти про те, що хтось буде працювати на державу за 3000 гривен, а хтось буде директором автосалону за 300 000 — це дурничка.