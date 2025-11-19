Рада готовит законопроект, который установит предельный размер зарплаты для топ-чиновников

В Верховной Раде во время обсуждения было представлено концептуальное видение дальнейшего реформирования системы оплаты труда в государственном секторе. Об этом идет речь на сайте Парламента.

Что известно о законопроекте

Как отмечается, целью законопроекта является:

создание системного закона, предусматривающего установление единой системы оплаты труда с унифицированной структурой и определением принципов формирования оплаты труда как в публичном, так и частном секторах;

установление принципов в оплате труда;

установление гарантий в оплате труда;

определение правовой природы и функции таких понятий как публичная служба, политическая должность;

установление государственного регулирования оплаты труда на публичной службе, а именно установление минимальных размеров оплаты труда, закрепление понятия гарантированной минимальной заработной платы, установление ее размера как результат ведения переговоров, в том числе с эксклюзивным переговорным агентом от гражданского общества, работодателей или профсоюзов и условий его пересмотра с учетом макроэкономических показателей;

введение новых инструментов государственного регулирования в виде Исполнительного табеля (утверждаемого законом) и Генерального табеля (утверждается КМУ), устанавливающих предельные годовые размеры заработной платы на должностях публичной службы, которыми предусматривается уменьшение перекосов (разницы) в оплате труда на публичной службе.

создание совещательной группы экспертов по вопросам оплаты труда, которая создается при председателе ВР с целью информирования общества об обоснованности условий и размеров оплаты труда лиц, занимающих политические должности и содействие ВР в установлении условий и размеров оплаты труда народных депутатов Украины.

предоставление права Президенту своим указом отнести к соответствующему уровню исполнительного табеля не более 34 лиц, состоящих на должностях публичной службы и не включенных в перечень должностей в Исполнительном табеле.

Во время действия правового режима военного положения, введенного в соответствии с Законом Украины «О правовом режиме военного положения», Президент Украины вправе устанавливать для должностей военного командования, отнесенных к Исполнительному табелю, корректирующие коэффициенты в пределах до трех единиц.

Зарплата чиновников

В сентябре ни в одном из госучреждений средняя оплата труда снова не превысила 100 тыс. грн. В июле этим отметилась Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По результатам 9 месяцев года стабильно высокие зарплаты выплачивали в НКРЭКУ. Средняя выплата с января по сентябрь в этой структуре составляет 94,12 тыс. грн.