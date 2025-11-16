Зарплаты чиновников: в каких госучреждениях получают более 90 тысяч гривен

После сокращения в сентябре средняя выплата чиновников снова уменьшилась — до 59,07 тыс. грн (это на 3,5 тыс. грн меньше, чем было в июле). Больше всего получали сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Самые высокие зарплаты чиновников: топ-10 госструктур

В сентябре ни в одном из госучреждений средняя оплата труда снова не превысила 100 тыс. грн. В июле этим отметилась Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Впрочем, средняя зарплата государственного служащего в Украине остается выше средней по стране почти в три раза (согласно данным Пенсионного фонда Украины, это 19 813 грн в сентябре).

Где самые высокие зарплаты

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99,19 тыс. грн;

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым — 99,18 тыс. грн;

Антимонопольный комитет Украины — 93,50 тыс. грн;

Государственная таможенная служба Украины — 88,44 тыс. грн;

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 87,00 тыс. грн;

Секретариат Кабинета Министров Украины — 86,68 тыс. грн;

Министерство финансов Украины — 75,71 тыс. грн;

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений — 72,76 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады Украины — 72,60 тыс. грн;

Счетная палата — 72,33 тыс. грн.

По результатам 9 месяцев года стабильно высокие зарплаты выплачивали в НКРЭКУ. Средняя выплата с января по сентябрь в этой структуре составляет 94,12 тыс. грн.