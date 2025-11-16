Multi от Минфин
16 ноября 2025, 12:39 Читати українською

Зарплаты чиновников: в каких госучреждениях получают более 90 тысяч гривен

После сокращения в сентябре средняя выплата чиновников снова уменьшилась — до 59,07 тыс. грн (это на 3,5 тыс. грн меньше, чем было в июле). Больше всего получали сотрудники Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Зарплаты украинских чиновников продолжают падать.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Самые высокие зарплаты чиновников: топ-10 госструктур

В сентябре ни в одном из госучреждений средняя оплата труда снова не превысила 100 тыс. грн. В июле этим отметилась Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Впрочем, средняя зарплата государственного служащего в Украине остается выше средней по стране почти в три раза (согласно данным Пенсионного фонда Украины, это 19 813 грн в сентябре).

Где самые высокие зарплаты

  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 99,19 тыс. грн;
  • Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым — 99,18 тыс. грн;
  • Антимонопольный комитет Украины — 93,50 тыс. грн;
  • Государственная таможенная служба Украины — 88,44 тыс. грн;
  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 87,00 тыс. грн;
  • Секретариат Кабинета Министров Украины — 86,68 тыс. грн;
  • Министерство финансов Украины — 75,71 тыс. грн;
  • Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений — 72,76 тыс. грн;
  • Аппарат Верховной Рады Украины — 72,60 тыс. грн;
  • Счетная палата — 72,33 тыс. грн.

По результатам 9 месяцев года стабильно высокие зарплаты выплачивали в НКРЭКУ. Средняя выплата с января по сентябрь в этой структуре составляет 94,12 тыс. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
16 ноября 2025, 13:39
Ну так в чем проблема?
В зарплатах? Так задавайте вопросы к тем кто принимал Закон Про держ службу и кто прописывал алгоритм начисления зарплат и пенсий в «профильных» Законах.
Я лично проблем не вижу. тем более прочитав комментарии А Н Украины к ст 64 Конституции Украины.
Хотите что-то менять, давайте, в стране военное положение, только потом кто будет выплачивать деньги по искам в Суд. как уже было с пенсионной «рехформой» имени гр ревы?
