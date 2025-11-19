Коррекция биткоина может достичь $87 500, сбой Cloudflare нарушил работу криптосервисов: что нового

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Fidelity Investments запустила собственный спотовый Solana-ETF (FSOL) в США

Компания Fidelity Investments, один из крупнейших управляющих активами, начала торги по акциям своего биржевого фонда Fidelity Solana Fund (FSOL) на бирже NYSE Arca 18 ноября 2025 года.

Запуск фонда состоялся оперативно: за день до начала торгов компания подала форму 8-A в SEC. Благодаря новым правилам листинга криптопродуктов, это позволило избежать длительной процедуры внесения правок в регуляторные документы.

Структура фонда предусматривает стэйкинг активов через доверенных посредников. Кроме того, представитель Fidelity Investments сообщил The Block, что комиссия за размещение и управление средствами не будет взиматься до мая 2026 года.

Fidelity Solana Fund стал пятым спотовым Solana-ETF на американском рынке (без учета фондов со структурой C Corporation). Таким образом, FSOL присоединился к уже существующим продуктам от Bitwise, Grayscale Investments и VanEck.

Ожидается, что у Fidelity Investments есть все шансы быстро занять лидирующие позиции, поскольку компания является крупнейшим контрагентом в этой категории. На это, в частности, указал аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас.

«Безусловно, это самый управляющий активами в этой категории, если учесть, что BlackRock пока не участвует в этом. Игра началась», — прокомментировал Балчунас.

Коррекция биткоина может достичь $87 500 — CryptoQuant

Аналитики CryptoQuant прогнозируют, что коррекция биткоина может продолжиться, нацеливаясь на уровень поддержки $87 500.

Эксперты опираются на свой «композитный индекс», который сейчас находится в зоне пессимизма. По состоянию на середину ноября 2025 года индекс зафиксировал минимальное с апреля значение — 0,72. Это говорит о том, что участники рынка оценивают текущую фазу как коррекционную.

CryptoQuant объяснили турбулентность рынка слабой ликвидностью и отсутствием четких сигналов от ФРС относительно снижения базовой ставки. Они выделили три возможных сценария дальнейшего движения цены:

Коррекция (импульс < 0,75): Цена может откатиться до уровня поддержки $87 500, сформированного в марте.

Консолидация (0,8−1): Биткоин стабилизируется в широком диапазоне $90 000 — $110 000.

Возобновление импульса (>1): Возможен переход к бычьему тренду с целями $150 000 — $175 000.

«Биткоин на уровне $92 622 подтверждает давление продаж на фоне слабой ликвидности и макроэкономических факторов. Рынок остается уязвимым, но может открыть пространство для возможностей в случае появления признаков разворота», — подытожили аналитики.

Напомним, вчера, 18 ноября, биткоин в моменте опустился ниже $90 000. К моменту написания новости актив торгуется на уровне $91 530.

Глобальный сбой Cloudflare: нарушена работа ряда криптосервисов

18 ноября американский оператор Cloudflare сообщил о масштабной технической неисправности, приведшей к сбоям в работе крупных сервисов, в том числе и в Украине.

Сбой также коснулся криптосектора, парализовав работу ряда ключевых платформ:

Биржа Coinbase и онлайн-брокер Robinhood.

L2-сеть Base.

Криптогаманец Ledger (ряд сервисов).

Торговая платформа BitMEX сообщила о начале внутреннего расследования.

Аналитики также отследили сбои в работе блокчейнов, в частности, в сетях EGLD, ADA, ICX, FIL, KAS, OSMO, STX, MINA, ICP и Toncoin.

На фоне инцидента акции Cloudflare Inc (NET) отреагировали понижением на 3,9%, опустившись до $194.

Сальвадор докупил биткоинов на $101 млн на фоне падения рынка.

Сальвадор пополнил свой биткоин-резерв на $101 млн, приобретя 1090 BTC 18 ноября. Об этом лично сообщил президент страны Наиб Букелле.

Эта масштабная покупка совпала по времени с проседанием цены биткоина ниже отметки $90 000 (на момент публикации цена составляет около $91 530).

В настоящее время под управлением южноамериканского государства находится 7474 BTC на сумму свыше $688 млн. В конце августа правительство страны перераспределило эти средства на 14 новых адресов, сославшись на потенциальную угрозу со стороны квантовых вычислений.

Отчет о новой покупке снова актуализирует вопрос о реальном состоянии резервов Сальвадора. Международный валютный фонд (МВФ) ранее заявлял, что с момента заключения кредитного соглашения в декабре 2024 года правительство не покупало биткоин. Однако данные блокчейна свидетельствовали о ежедневном пополнении баланса страны на 1 BTC в течение всего этого периода.

Представители правительства Сальвадора объясняли разногласия особенностями учета в государственном кошельке Chivo. По их версии, приложение не отслеживает точное количество биткоинов на счетах пользователей и не подстраивает под это резервы, что приводит к небольшим разногласиям (обычно не более 1%). Это может создавать иллюзию, что государство накапливает криптовалюту.

Позиция президента Букеле противоречива: он ранее заявлял, что не собирается прекращать покупку «цифрового золота», тогда как официальное заявление, направленное министром финансов в МВФ в июле, утверждало, что власти прекратили наращивать крипторезерв в феврале.