Генераторная наценка: какие товары будут быстро дорожать при длительных отключениях света

«Минфин» уже писал о том, что нынешней зимой люди могут сидеть без света по 16−20 часов в сутки. Но электричество отключают не только людям, но и бизнесу, причем на предприятиях перебои со светом даже более значительные, чем в жилых домах. Это снижает деловую активность и, соответственно, тормозит рост ВВП. Но блекауты еще и способствуют росту цен. Как может измениться цена на товары и услуги, и что подорожает больше всего, — разбирался «Минфин».

Еще на волне прошлых отключений предприниматели позаботились об альтернативных источниках энергопитания. Крупные предприятия установили солнечные панели и газогенераторные установки, средние и мелкие — генераторы разной мощности.

Но электричество от таких источников дороже сетевого. К примеру, если работать на небольшом генераторе, свет выходит просто «золотым». «Киловатт может быть до пяти раз дороже сетевого», — уточнила «Минфину» совладелица Ведьма-бар «Лысая гора» Олеся Остафиева.

Поэтому бизнес вновь задумался о «генераторной наценке». Многие предприниматели, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что будут пересматривать прайсы из-за перебоев со светом.

Как «мотает» счетчик во время отключений

После вражеских атак на украинскую энергосистему в страну снова вернулись жесткие отключения света. Причем в этот раз электроэнергию могут отключать сразу на 5−6 часов и даже больше. «К примеру, в конце прошлой недели на Софиевской Борщаговке света не было 9 часов подряд», — говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Отечественный бизнес уже научился «работать в блэкауты» — предприниматели привычно запустили генераторы. Но есть проблема — ток от генераторов намного дороже сетевого. По словам Остафиевой, разница в цене может быть до 5 раз. Доротич говорит, что в среднем электричество от генератора в четыре раза дороже «обычного».

Работать часами на таком дорогом ресурсе весьма накладно.

Параллельно возникли и другие проблемы. «К примеру, у нас, если нет электроэнергии, сразу почти в два раза уменьшается меню, потому что генератор не тянет мощной кухонной техники, скажем, фритюрниц. Кроме того, большинство коммерческих помещений отапливаются электроэнергией, и отопление генератор также не тянет», — говорит Олеся Остафиева.

По словам руководителя концерна «Ярослав» (трикотажное и пищевое производство) Александра Барсука, отключения электроэнергии плохо влияет на оборудование, в частности, ткацкие станки и покрасочные машины — техника чаще выходит из строя, особенно, если электроэнергия пропадает внезапно (отключения вне графиков в последнее время — не редкость).

То есть затраты бизнеса на работу в «автономном режиме» — это не только расходы на топливо для генераторов. Добавляется амортизация оборудования и снижение общего выторга.

Продукты подорожают больше, но не у всех

На фоне роста затрат предприниматели уже начали повышать цены на свои товары и услуги. «Расходы бизнеса существенно выросли, поэтому их уже начали закладывать в ценники», — говорит Доротич.

«Генераторная» наценка была и во время предыдущих отключений света. Причем, что интересно, после того, как энергоснабжение стабилизировалось, большинство компаний «забыли» снизить цены, аргументируя это наличием других «повышающих» факторов — рост зарплат, общая инфляция в стране и пр.

И вот теперь, когда отключения электроэнергии возобновились, предприниматели снова заговорили о необходимости повышать цены на все.

Какие товары и услуги могут подорожать из-за отключений света?

Доротич говорит, что, к примеру, в производстве доля электроэнергии в себестоимости продукции сравнительно невысокая. Поэтому тут рост цен будет небольшим — 1−3%.

Другое дело — продуктовая розница. «Сейчас должны постоянно работать холодильники, что обеспечить на генераторах очень дорого. Поэтому в ритейле появляется наценка в 4−7%, в зависимости от категории товара. Скажем, на замороженных продуктах наценка может быть максимальной — 7%, на других — немного меньше», — отметил Доротич.

Как рассказал «Минфину» владелец сети продуктовых магазинов «Италмаркет» Юнус Зайнитдинов, по каждому магазину — разная ситуация. К примеру, торговая точка на одном из киевских рынков во время отключений электричества питается от общего мощного генератора. Эти расходы уже включены в арендную плату, поэтому там дополнительного повышения цен не будет. Другое дело — отдельно стоящие маленькие магазинчики, которые включают свои генераторы.

Скажем, по одной из торговых точек может потребляться до 20 литров топлива в день, что стоит порядка 1 200 гривен. При этом выторг сравнительно небольшой — до 20 тысяч гривен. «То есть больше 5% кассы просто уходит на „прокорм“ генератора», — говорит предприниматель.

По его словам, небольшие магазины, которые включают во время перебоев со светом бытовые генераторы, сейчас фактически работают на топливо — тратят на него почти весь свой заработок. Понятно, что долго работать в минус они не смогут, придется повышать цены.

Владелец продуктового магазина в Киевской области Григорий говорит: чтобы компенсировать затраты на топливо для генератора, цены на товары нужно поднять в среднем на 5−7%.

Олеся Остафиева из Ведьма-бара «Лысая гора» говорит, что ее заведение не планирует повышать ценники именно «под отключения». «Мы периодически их повышаем, чтобы выровнять баланс между поступлениями и расходами, и при этом не потерять клиентов. Люди и так стали меньше ходить по ресторанам, а те, кто ходит, стараются экономить. К примеру, если раньше за три часа посетитель выпивал три коктейля, то сейчас — только один», — говорит она.

«Генераторная наценка» коснется не всех товаров. По словам учредителя группы компаний «Прайм» Дмитрия Леушкина, на ценах на топливо дополнительных накруток не будет. Но они и так растут — из-за увеличения закупочных цен. Кроме того, по словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, на топливе и так достаточно высокая розничная наценка — до 8 гривен на литре. Она вполне позволит АЗС не закладывать в стоимость бензина и дизеля еще и расходы на генераторы.

Но, как говорит Доротич, может сработать мультипликационный эффект — когда подорожание каждого товара в цепочке в итоге выльется в значительные наценки. «Скажем, один из членов нашей организации производит металлопрокат, поставляя его другим производителям. У него наценка будет небольшой, но у его бизнес-партнеров также будет своя дополнительная накрутка и т. д. В итоге некоторые товары для конечного потребителя могут подорожать существенно — до 20%», — считает Доротич.

Он добавил, что такое большое подорожание грозит прежде всего товарам массового спроса, в частности, продуктам питания, ценники на которые повышают как поставщики сырья (в стоимость включают затраты на хранение, сушку зерна и пр.), так и переработчики.

В целом, по мнению экономиста Данила Монина, перебои с энергоснабжением могут ускорить общую инфляцию в стране примерно на 1%.

В отчете НБУ за октябрь указано, что фундаментальное ценовое давление остается высоким из-за сохранения высоких затрат бизнеса на оплату труда и энергоресурсы. Из-за этого темпы роста цен на ряд компонентов базовой инфляции снижались медленно (обработанные продукты питания) или не снижались вообще (услуги).

«Дополнительное инфляционное давление в ближайшие месяцы будет формироваться в том числе и за счет дефицита электроэнергии или потенциальных перебоев с энергоснабжением из-за атак на энергосистему, что может негативно влиять на технологические процессы на предприятиях, спровоцировав снижение производства и повышение себестоимости, что соответственно создаст дополнительное инфляционное давление», — говорится в отчете Нацбанка.

Что будет с ценами

Пока перебои со светом длятся не так долго. Настоящим испытанием для бизнеса может стать зима, особенно, если оправдаются худшие прогнозы экспертов о том, что света может не быть по 16−20 часов в сутки.

«Пока даже сложно себе представить, как можно работать без электричества так долго. Если отключения идут в жестком режиме, мы 100% уже в убытках. Закрыться на время — тоже не вариант, так как нужно оплачивать аренду и удерживать и так дефицитный персонал. Возможно, рестораны будут сокращать общие часы работы», — говорит Олеся Остафиева.

Юнус Зайнитдинов добавил, что для небольших магазинов, работающих на бытовых генераторах, длительные отключения света — это постоянная работа, в лучшем случае, в ноль. «Фактически, они все, что заработают, будут отдавать на топливо для генератора и текущие расходы. Сколько мелкий бизнес сможет продержаться в таких условиях, и как в итоге решит переписать ценники — вопрос пока открытый», — отметил предприниматель.