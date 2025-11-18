Генераторная наценка: какие товары будут быстро дорожать при длительных отключениях света

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 ноября 2025, 14:40 Читати українською

Генераторная наценка: какие товары будут быстро дорожать при длительных отключениях света

«Минфин» уже писал о том, что нынешней зимой люди могут сидеть без света по 16−20 часов в сутки. Но электричество отключают не только людям, но и бизнесу, причем на предприятиях перебои со светом даже более значительные, чем в жилых домах. Это снижает деловую активность и, соответственно, тормозит рост ВВП. Но блекауты еще и способствуют росту цен. Как может измениться цена на товары и услуги, и что подорожает больше всего, — разбирался «Минфин».

Мелкие магазинчики тратят на топливо для генераторов почти весь заработок

Еще на волне прошлых отключений предприниматели позаботились об альтернативных источниках энергопитания. Крупные предприятия установили солнечные панели и газогенераторные установки, средние и мелкие — генераторы разной мощности.

Но электричество от таких источников дороже сетевого. К примеру, если работать на небольшом генераторе, свет выходит просто «золотым». «Киловатт может быть до пяти раз дороже сетевого», — уточнила «Минфину» совладелица Ведьма-бар «Лысая гора» Олеся Остафиева.

Поэтому бизнес вновь задумался о «генераторной наценке». Многие предприниматели, с которыми пообщался «Минфин», говорят, что будут пересматривать прайсы из-за перебоев со светом.

Читайте также: Как выплаты «Зимней поддержки» повлияют на курс и можно ли на этом заработать

Как «мотает» счетчик во время отключений

После вражеских атак на украинскую энергосистему в страну снова вернулись жесткие отключения света. Причем в этот раз электроэнергию могут отключать сразу на 5−6 часов и даже больше. «К примеру, в конце прошлой недели на Софиевской Борщаговке света не было 9 часов подряд», — говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Отечественный бизнес уже научился «работать в блэкауты» — предприниматели привычно запустили генераторы. Но есть проблема — ток от генераторов намного дороже сетевого. По словам Остафиевой, разница в цене может быть до 5 раз. Доротич говорит, что в среднем электричество от генератора в четыре раза дороже «обычного».

Работать часами на таком дорогом ресурсе весьма накладно.

Параллельно возникли и другие проблемы. «К примеру, у нас, если нет электроэнергии, сразу почти в два раза уменьшается меню, потому что генератор не тянет мощной кухонной техники, скажем, фритюрниц. Кроме того, большинство коммерческих помещений отапливаются электроэнергией, и отопление генератор также не тянет», — говорит Олеся Остафиева.

По словам руководителя концерна «Ярослав» (трикотажное и пищевое производство) Александра Барсука, отключения электроэнергии плохо влияет на оборудование, в частности, ткацкие станки и покрасочные машины — техника чаще выходит из строя, особенно, если электроэнергия пропадает внезапно (отключения вне графиков в последнее время — не редкость).

То есть затраты бизнеса на работу в «автономном режиме» — это не только расходы на топливо для генераторов. Добавляется амортизация оборудования и снижение общего выторга.

Продукты подорожают больше, но не у всех

На фоне роста затрат предприниматели уже начали повышать цены на свои товары и услуги. «Расходы бизнеса существенно выросли, поэтому их уже начали закладывать в ценники», — говорит Доротич.

«Генераторная» наценка была и во время предыдущих отключений света. Причем, что интересно, после того, как энергоснабжение стабилизировалось, большинство компаний «забыли» снизить цены, аргументируя это наличием других «повышающих» факторов — рост зарплат, общая инфляция в стране и пр.

И вот теперь, когда отключения электроэнергии возобновились, предприниматели снова заговорили о необходимости повышать цены на все.

Какие товары и услуги могут подорожать из-за отключений света?

Доротич говорит, что, к примеру, в производстве доля электроэнергии в себестоимости продукции сравнительно невысокая. Поэтому тут рост цен будет небольшим — 1−3%.

Другое дело — продуктовая розница. «Сейчас должны постоянно работать холодильники, что обеспечить на генераторах очень дорого. Поэтому в ритейле появляется наценка в 4−7%, в зависимости от категории товара. Скажем, на замороженных продуктах наценка может быть максимальной — 7%, на других — немного меньше», — отметил Доротич.

Как рассказал «Минфину» владелец сети продуктовых магазинов «Италмаркет» Юнус Зайнитдинов, по каждому магазину — разная ситуация. К примеру, торговая точка на одном из киевских рынков во время отключений электричества питается от общего мощного генератора. Эти расходы уже включены в арендную плату, поэтому там дополнительного повышения цен не будет. Другое дело — отдельно стоящие маленькие магазинчики, которые включают свои генераторы.

Скажем, по одной из торговых точек может потребляться до 20 литров топлива в день, что стоит порядка 1 200 гривен. При этом выторг сравнительно небольшой — до 20 тысяч гривен. «То есть больше 5% кассы просто уходит на „прокорм“ генератора», — говорит предприниматель.

По его словам, небольшие магазины, которые включают во время перебоев со светом бытовые генераторы, сейчас фактически работают на топливо — тратят на него почти весь свой заработок. Понятно, что долго работать в минус они не смогут, придется повышать цены.

Владелец продуктового магазина в Киевской области Григорий говорит: чтобы компенсировать затраты на топливо для генератора, цены на товары нужно поднять в среднем на 5−7%.

Олеся Остафиева из Ведьма-бара «Лысая гора» говорит, что ее заведение не планирует повышать ценники именно «под отключения». «Мы периодически их повышаем, чтобы выровнять баланс между поступлениями и расходами, и при этом не потерять клиентов. Люди и так стали меньше ходить по ресторанам, а те, кто ходит, стараются экономить. К примеру, если раньше за три часа посетитель выпивал три коктейля, то сейчас — только один», — говорит она.

«Генераторная наценка» коснется не всех товаров. По словам учредителя группы компаний «Прайм» Дмитрия Леушкина, на ценах на топливо дополнительных накруток не будет. Но они и так растут — из-за увеличения закупочных цен. Кроме того, по словам руководителя специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева, на топливе и так достаточно высокая розничная наценка — до 8 гривен на литре. Она вполне позволит АЗС не закладывать в стоимость бензина и дизеля еще и расходы на генераторы.

Но, как говорит Доротич, может сработать мультипликационный эффект — когда подорожание каждого товара в цепочке в итоге выльется в значительные наценки. «Скажем, один из членов нашей организации производит металлопрокат, поставляя его другим производителям. У него наценка будет небольшой, но у его бизнес-партнеров также будет своя дополнительная накрутка и т. д. В итоге некоторые товары для конечного потребителя могут подорожать существенно — до 20%», — считает Доротич.

Он добавил, что такое большое подорожание грозит прежде всего товарам массового спроса, в частности, продуктам питания, ценники на которые повышают как поставщики сырья (в стоимость включают затраты на хранение, сушку зерна и пр.), так и переработчики.

В целом, по мнению экономиста Данила Монина, перебои с энергоснабжением могут ускорить общую инфляцию в стране примерно на 1%.

В отчете НБУ за октябрь указано, что фундаментальное ценовое давление остается высоким из-за сохранения высоких затрат бизнеса на оплату труда и энергоресурсы. Из-за этого темпы роста цен на ряд компонентов базовой инфляции снижались медленно (обработанные продукты питания) или не снижались вообще (услуги).

«Дополнительное инфляционное давление в ближайшие месяцы будет формироваться в том числе и за счет дефицита электроэнергии или потенциальных перебоев с энергоснабжением из-за атак на энергосистему, что может негативно влиять на технологические процессы на предприятиях, спровоцировав снижение производства и повышение себестоимости, что соответственно создаст дополнительное инфляционное давление», — говорится в отчете Нацбанка.

Что будет с ценами

Пока перебои со светом длятся не так долго. Настоящим испытанием для бизнеса может стать зима, особенно, если оправдаются худшие прогнозы экспертов о том, что света может не быть по 16−20 часов в сутки.

«Пока даже сложно себе представить, как можно работать без электричества так долго. Если отключения идут в жестком режиме, мы 100% уже в убытках. Закрыться на время — тоже не вариант, так как нужно оплачивать аренду и удерживать и так дефицитный персонал. Возможно, рестораны будут сокращать общие часы работы», — говорит Олеся Остафиева.

Юнус Зайнитдинов добавил, что для небольших магазинов, работающих на бытовых генераторах, длительные отключения света — это постоянная работа, в лучшем случае, в ноль. «Фактически, они все, что заработают, будут отдавать на топливо для генератора и текущие расходы. Сколько мелкий бизнес сможет продержаться в таких условиях, и как в итоге решит переписать ценники — вопрос пока открытый», — отметил предприниматель.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает BigBend и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами