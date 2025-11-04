Грозит ли Украине дефицит топлива зимой и сколько оно будет стоить на АЗС

Украинцев пугают дефицитом автотоплива. Среди причин эксперты называют санкции в отношении переработчиков российской нефти, которые сильно сузят перечень поставщиков ресурса в Украину. «Минфин» разбирался, действительно ли Украине грозит дефицит топлива и что будет с ценами на АЗС.

Основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин оценивает риски топливного кризиса нынешней зимой в 30−40%. По его мнению, возможны перебои с ресурсом на АЗС, а также «взлетят цены».

Леушкин советует украинцам, на всякий случай, «купить впрок пару канистр и поставить в гараж», то есть запасаться топливом, особенно, с учетом потребностей на генераторы, ведь эксперты уже предупредили, что зимой в стране могут быть серьезные перебои с электроэнергией.

А вот руководитель специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев уверен, что строить пессимистические прогнозы рано, по крайней мере пока. Но не исключает, что на волне создаваемого ажиотажа заправщики попытаются поднять цены на бензин и дизель.

Почему санкции против нефтяных компаний рф могут ударить по нашему топливному рынку

В конце октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний рф — «Роснефть» и «Лукойл» (у последней есть в том числе перерабатывающие мощности в Европе), а также их дочерних компаний.

Индийские НПЗ уже заявили, что после запуска санкций продолжать поставки ресурса крупным переработчикам будет практически невозможно. Европа в ускоренном темпе уже запасается индийским топливом. По данным Bloomberg, только с 1 по 20 октября поставки в ЕС составили порядка 362 баррелей в сутки — 20% от общего импорта дизельного и авиационного топлива.

Украина закупает автомобильное топливо в Европе, в том числе к нам идут и немалые объемы индийского ресурса. Поэтому эксперты допускают, что после того, как индийскому топливу окончательно «перекроют кран» (полная остановка намечается на начало 2026 года), Украина может столкнуться с дефицитом дизеля. Но обрежут поставки ресурса не только из Индии, но и из других стран, перерабатывающих российскую нефть, в частности, из Турции.

По словам Леушкина, ситуация уже постепенно ухудшается. Украинские импортеры в настоящий момент не могут покупать дизель в румынской Констанце, а также в Болгарии и Румынии. Этот запрет был отдельно введен украинскими властями.

Остается польский нефтяной концерн Orlen, который, по словам Леушкина, «отказал нам в дополнительном ресурсе», а также незначительные поставки из Греции и других направлений, которых не так много. К тому же зимой есть риски штормов, поэтому могут быть утруднены морские поставки через Измаил.

Проблемы с поставками усугубляются другими сложностями, с которыми сталкиваются украинские импортеры, в частности, с логистикой, нехваткой водителей и пр. Поэтому нынешней зимой украинцы могут столкнуться с перебоями топлива на отечественных АЗС, считает Леушкин.

«Так, как сейчас, заехать на любую АЗС и заправиться, скорее всего, не выйдет», — прогнозирует Леушкин, советуя украинцам заранее сделать хотя бы небольшие «стратегические» запасы топлива — поставить «пару канистр» в гараже.

Ограниченное предложение бензина и дизеля может совпасть с ростом спроса. На фоне отключений электроэнергии бизнес и рядовые граждане вновь начали массово использовать генераторы. Они работают на дизельном топливе или бензине, поэтому, по подсчетам Геннадия Рябцева, возможно увеличение потребления ресурса как минимум на 5−7%.

Правда, заправщики уже давно жалуются на снижение проливов на АЗС из-за резкого увеличения в структуре автопарка электрокаров. Перекроют ли генераторы эти объемы, и на какой баланс в итоге выйдет рынок, пока неясно.

Но речь идет не столько о системном дефиците бензина и дизеля, сколько о перебоях в их поставках. То есть не исключено, что будут отдельные периоды, когда прежние запасы АЗС уже распродадут, а новых им еще не подвезут.

Может ощущаться и нехватка автогаза. По данным специализированной площадки enkorr, в Европе уже наблюдается дефицит пропана, а также растут цены на фоне запретов на заключение спотовых договоров по импорту российского бутана. Несколько польских компаний сообщили о нехватке пропана, которую усугубляет сезон сушки зерна.

За последнюю неделю октября партии пропан-бутановой смеси подорожали в Европе на $4 за тонну — до $623−648. Это тут же отразилось на стоимости ресурса на украинской границе — плюс $4−11 за тонну (до $658−702).

Рябцев отмечает, что говорить о дефиците на топливном рынке пока рано, но как минимум импортерам придется менять каналы поставок.

«Не будет турецкого топлива, придется искать другое, к примеру, саудовское. Особых сложностей с этим быть не должно, так как украинский топливный рынок считается премиальным, и многие переработчики хотят поставлять в нашу страну свой ресурс», — поясняет он. Но, по мнению Рябцева, на волне слухов о возможном дефиците продавцы могут попытаться переписать ценники.

Цены на нефть — вниз, на бензин — вверх

По данным консалтинговой компании «А-95», по состоянию на начало ноября средние цены на топливо в Украине практически не выросли, а на отдельные позиции даже просели.

К примеру, оптовая стоимость бензина «А-95» упала до 49,65 гривен за литр, а розничная — до 58,66 гривен. Дизель на опте подешевел до 50,32 гривен, а в рознице незначительно подорожал (до 56,52 гривен за литр).

Автомобильный газ на опте подскочил в цене до 29,75 гривен, а в рознице подешевел до 34,46 гривен за литр.

Снижаются также нефтяные котировки (от которых во многом зависят цены на нефтепродукты). Нефть дешевеет уже несколько месяцев подряд на фоне снижения экономической активности в Китае и закупок нефти для пополнения стратегических запасов. При этом ОПЭК заявила о дальнейшем наращивании добычи в декабре — целевые показатели повышены более чем на 2,7 млн баррелей в сутки, а это около 2,5% мировых поставок.

«Ожидается дальнейшее снижение котировок, поскольку уже в первом квартале 2026 года „лишней“ нефти будет уже около 4 млн баррелей в сутки, а это 4% от потребления», — говорит Рябцев.

Мировой банк прогнозирует, что в следующем году цены на нефть могут обвалиться до самого низкого уровня за последние пять лет — со средних $68 за баррель в 2025 году до $60 в 2026 году.

«Более высокий, чем ожидалось, объем добычи нефти странами ОПЭК+ может увеличить излишки нефти и дальше давить на снижение цен на энергоносители. Продажи электромобилей, как ожидается, вырастут до 2030 года, что может еще больше снизить спрос на нефть», — считают в Мировом банке.

Но в Украине, несмотря на обвал нефтяных котировок, ценники на АЗС могут вырасти. Как считает Леушкин, «будет взлет цен. Прикрываясь ростом акцизов и сложной логистикой, продавцы повысят цены, так как нет государственного регулирования и никто не запрещает «отжать народ».

Напомним: с 1 января 2026 года в Украине стартует очередной этап повышения акцизов на автомобильное топливо (они начали расти с 2024 года после того, как Рада приняла соответствующий закон). Ставка акцизного сбора на бензин увеличится с 271,7 евро до 300,8 евро за тонну, на дизельное топливо — с 215,7 до 253,8 евро, а на сжиженный газ — с 173 до 198 евро за тонну.

Эксперты уже предупредили, что за счет акцизной составляющей топливо на отечественных АЗС вырастет в цене на 1,5−2 гривны за литр.

Дополнительно может появиться «ажиотажная наценка» в размере до 5% от стоимости топлива, — считает Рябцев. То есть в общей сложности топливо может подорожать на 7−10% от нынешних ценовых отметок.

При этом, по мнению Рябцева, розничные ценники на топливо в Украине уже завышены на 14−16%.

«Государственного регулирования цен на АЗС у нас нет, продавцы могут выставлять буквально любые прайсы, в итоге розница зарабатывает на литре топлива уже по 8 гривен. К тому же идет дальнейшая концентрация рынка, небольшие заправки закрываются, что чревато монополизацией и еще большим накручиванием ценников», — считает Рябцев. Он подсчитал: если до войны на среднюю зарплату в Украине можно было купить 270 литров топлива, то сейчас — только 180 литров.

«Понятно, что цены на наших АЗС не будут выше, чем в Европе. Но они растут в гораздо больших объемах, чем того требует рыночная ситуация. А так как топливо является стратегическим товаром, на платежеспособный спрос продавцы особого внимания не обращают, выставляя те ценники, которые позволяют им хорошо зарабатывать», — подытожил эксперт.