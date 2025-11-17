«Зимняя поддержка»: украинцы подали уже более 2,5 млн заявок в «Дии»

Украинцы подали более 2,5 млн заявок в «Дии» на программу «Зимняя поддержка» за первые сутки ее работы. Это позволит им получить по 1000 грн от государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Необходимость поддержки

«Темп и объем подачи заявок четко свидетельствуют о своевременности и необходимости такой программы поддержки», — заключил он.

Зеленский уточнил, что из этих заявок более 300 000 были оформлены на детей.

Он также напомнил, что с 18 ноября появится возможность подавать заявки на Зимнюю поддержку через Укрпочту, пообещав, что правительство обеспечит полное финансирование программы.

«Зимняя поддержка»

15 ноября в Украине стартовала программа «Зимняя поддержка». В ее пределах можно подавать заявку в помощь 1 000 грн.

Это можно сделать двумя способами:

онлайн через приложение «Дия»

в отделении Укрпочты.

Как отметила премьер-министр Юлия Свириденко, на 15 ноября поступил первый миллион заявок на 1000 грн в рамках «Зимней поддержки».

1 ноября 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и подготовить комплексную программу «Зимней поддержки», которая начнет действовать уже в декабре 2025 года.

В прошлом году в Украине действовала инициированная президентом Владимиром Зеленским программа «Зимняя поддержка». Эта программа предусматривала выплату единовременного пособия в размере 1 000 гривен. Средства предоставлялись каждому гражданину, независимо от его доходов.

«Минфин» писал, что большинство средств украинцы потратили на покрытие первоочередных потребностей. Наибольшую долю — 57% — направили на оплату коммунальных услуг. Значительное количество получателей тратило деньги на приобретение лекарств, украинских книг, а также донаты на поддержку ВСУ и благотворительность.