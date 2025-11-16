Tesla может стать акцией стоимостью $10 000 через десять лет

Рон Барон, миллиардер-инвестор, который был одним из самых ярых долгосрочных сторонников Tesla, изложил сверхоптимистичную траекторию для акций компании в новом интервью CNBC, утверждая, что рынок по-прежнему недооценивает масштаб того, что строит Илон Маск. Об этом пишет investing.

Что говорит Барон

Барон, основатель Baron Capital, владеет акциями Tesla более десяти лет и известен прогнозированием многолетней сложной доходности от производителя электромобилей.

Он сказал, что сотрудники Tesla «не думают», что Маск принесет менее чем пяти-семикратную прибыль в течение следующих 10 лет, за которой последует еще один многократный рост.

«Я думаю о $2 500, где будет его акция через 10 лет. И я думаю, что она будет в четыре раза больше», — сказал Барон.

Когда его спросили, будет ли такой результат обусловлен автомобилями, роботами или чем-то еще, Барон указал прямо на последнюю презентацию Маска.

«Вы смотрели его ежегодное собрание?» — спросил он интервьюера, который сказал, что не смотрел. Затем Барон призвал его посмотреть обсуждение Маском Optimus, человекоподобного робота Tesla, который, по словам генерального директора, в конечном итоге может стать самой ценной продуктовой линейкой компании.

«Optimus, я думаю, для него следующий этап этого самого большого проекта в истории», — сказал Барон.

Он утверждал, что Tesla строит производственные мощности для одного миллиона единиц в следующем году и 10 миллионов в году после этого, при этом Маск предвидит будущее, в котором компания производит один миллиард единиц ежегодно.

При цене примерно $20 000 за робота, утверждал Барон, масштаб будет трансформирующим. Он представил это как переход к «устойчивому изобилию», где недорогой роботизированный труд изменит уровень жизни.

«Они будут облегчать труд. Сделают жизнь каждого… намного лучше», — сказал он, добавив, что Маск по-прежнему видит долгосрочный путь к присутствию человека на Марсе. «Может быть, где-то на Марсе будет пляж».

Комментарии Барона следуют за новым всплеском интереса инвесторов к амбициям Tesla в области ИИ и робототехники, после того как акционеры одобрили новый компенсационный план Маска, а генеральный директор усилил свою презентацию вокруг Optimus и полной автономности.

Что говорят аналитики

Аналитик Bank of America Федерико Меренди недавно назвал Tesla «лидером в области физического ИИ», повысив целевую цену акций до $471.

«Мы продолжаем рассматривать TSLA как компанию с наибольшим преимуществом в области инициатив автономного вождения и приложений физического ИИ, в настоящее время представленных на рынке», — написал он в заметке.

Для Барона следующее десятилетие создания стоимости Tesla основывается на этих амбициях, а не только на автомобильном бизнесе.

