Акционеры Tesla одобрили рекордный план вознаграждения Маска на $1 трлн

Акционеры Tesla одобрили крупнейший в истории корпоративный пакет вознаграждения для генерального директора Илона Маска, потенциальная стоимость которого может достичь $1 триллиона в течение следующего десятилетия. Инвесторы поддержали видение Маска по трансформации производителя электромобилей в гиганта в сфере искусственного интеллекта и робототехники. За предложение, одобренное в четверг, проголосовали более 75% участников ежегодного собрания компании. Об этом сообщает Reuters.

Победа Маска

Утверждение плана вознаграждения стало ключевой победой для совета директоров Tesla, который предупреждал, что Маск может покинуть компанию, если не получит этот пакет. Голосование рассматривалось как решающее для будущего Tesla, чья высокая рыночная капитализация (сейчас $1,5 трлн) основана на обещаниях Маска создать автопилот, сеть роботакси и гуманоидных роботов.

Маск анонсировал начало производства 2-местного роботакси «Cybercab» в апреле следующего года и предстоящий дебют спорткара Roadster нового поколения. Он добавил, что Tesla потребуется гигантская фабрика чипов для ИИ и должна рассмотреть сотрудничество с Intel.

Условия плана на $1 триллион

Новый 10-летний план вознаграждения привязан к выполнению ряда чрезвычайно амбициозных операционных и финансовых целей. Чтобы получить полное вознаграждение, Маск должен обеспечить рост рыночной капитализации Tesla с текущих $1,5 трлн до $8,5 трлн.

Операционные цели включают:

Поставка 20 миллионов автомобилей в год

Запуск 1 миллиона роботакси

Продажа 1 миллиона гуманоидных роботов

Достижение $400 миллиардов основной прибыли

Выполнение каждого этапа дает Маску право на получение 1% акций. Если все цели будут достигнуты, он получит 12% акций, что оценивается в $1 трлн. Чистая стоимость пакета составит $878 млрд, поскольку структура предусматривает вычет стоимости акций на момент принятия предложения советом директоров.

Сам Маск ранее заявлял, что его больше интересует не денежная стоимость, а увеличение своей доли голосующих акций в компании для контроля над разработкой ИИ.

Позиция инвесторов и другие решения

Поддержка плана не была единодушной. Против выступили крупные инвесторы, в частности суверенный фонд Норвегии, а также влиятельные консультативные фирмы Glass Lewis и Institutional Shareholder Services (ISS), которые назвали пакет чрезмерно дорогим и приводящим к размыванию долей других акционеров.

Однако многие инвесторы и совет директоров считают, что такой план — единственный способ удержать Маска и гарантировать, что акционеры также получат вознаграждение благодаря привязке к росту капитализации.

Помимо плана вознаграждения, акционеры одобрили инвестиции Tesla в другой стартап Маска — xAI, хотя значительное количество инвесторов воздержалось от голосования.