Рекордные поставки Tesla не впечатлили инвесторов: акции упали

Компания Tesla отчиталась о рекордном количестве поставленных автомобилей в третьем квартале, превысив ожидания аналитиков, однако ее акции отреагировали падением. Эта парадоксальная ситуация демонстрирует, что инвесторы все меньше оценивают компанию по ее основному автомобильному бизнесу, вместо этого делая ставку на будущие проекты в сферах роботакси и искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рекордные цифры и реакция рынка

За третий квартал 2025 года Tesla поставила клиентам 497 099 автомобилей, что на 7,4% больше, чем годом ранее, и значительно выше прогнозов аналитиков (около 440 000).

Несмотря на это, акции компании упали на 3,6%. Это падение произошло сразу после чрезвычайно успешного сентября, в течение которого капитализация Tesla взлетела на 33% (более $400 млрд), компенсировав предыдущие потери с начала года. Основными драйверами продаж традиционно остаются Model Y и Model 3, совокупные поставки которых выросли на 9,4%. В то же время продажи премиальных Model X, Model S и Cybertruck упали на 30%.

Временный всплеск перед затишьем

Главная причина, по которой инвесторы проигнорировали рекорд, заключается в том, что он был вызван искусственным фактором. 30 сентября в США истек срок действия федеральной налоговой льготы в размере $7,500 на покупку электромобилей. Это вызвало ажиотажный спрос: покупатели спешили приобрести авто до истечения срока действия субсидии.

Аналитики называют эти данные «ретроспективными» и предупреждают об «эффекте опережения», когда высокие продажи в одном квартале приводят к их падению в следующем.

Новая вера инвесторов: не автомобили, а роботакси и Optimus

Расхождение между рекордными поставками и падением акций четко показывает: Уолл-стрит теперь оценивает Tesla не как автомобильного производителя. Основное внимание инвесторов приковано к долгосрочным, потенциально высокодоходным проектам, которые пока находятся на ранней стадии разработки.

«Мы считаем, что инвесторы смотрят сквозь краткосрочную волатильность поставок на инициативы с более высокой маржой», — отметил аналитик Benchmark Микки Легг, имея в виду роботакси, искусственный интеллект и гуманоидного робота Optimus.