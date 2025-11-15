OLX Работа проанализировала, какие профессии в Украине имели самые высокие медиа зарплаты в октябре 2025 года и как изменились предложения за год. Исследование охватывает все регионы и сравнивает данные с октябрем 2024 года.
Зарплаты штукатуров в Украине взлетели до 60 тысяч: кто сейчас зарабатывает больше всего
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Где платят больше всего
Лидером по уровню вознаграждения снова стала сфера строительства и облицовочных работ. Именно здесь в октябре зафиксировали наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий и значительный рост медианной зарплаты — от 25 до 43%. Самые высокие предложения были такими:
- штукатур — 60 тыс. грн
- фасадник — 58 тыс. грн
- прораб — 50 тыс. грн
- каменщик — 48 тыс. грн
- маляр — 48 тыс. грн
- строитель и плиточник — 45 тыс. грн.
В логистике самые высокие зарплаты у дальнобойщиков — 53 тыс. грн, что на 5% больше, чем год назад.
Кому платят 35−45 тысяч
Существенные изменения произошли в сфере медицины и недвижимости. У стоматологов медиа зарплата выросла на 33% и составила около 40 тыс. грн. Такое же среднее вознаграждение предлагалось риелторам и менеджерам по продаже недвижимости.
В категории СТО и автомоек работодатели предлагали:
- автоэлектричество — 40 тыс. грн
- автомаляру — 40 тыс. грн
- автослесарю — 38 тыс. грн
- механику — 35 тыс. грн.
В строительной сфере аналогичные суммы предлагали монтажникам, сварщикам и электрикам.
Читайте также: Зарплатная пропасть: украинцы получают в 7 раз меньше европейцев
Где предлагают от 30 тысяч
Больше всего вакансий с медианной зарплатой 30−35 тыс. грн — в производстве и рабочих специальностях.
Токари и машинисты экскаваторов получали около 31 тыс. грн, а электричества, механики, технологи и столяры — 30 тыс. грн. Рост в этих категориях составил до 33%.
В сфере агробизнеса зарплаты 30−32 тыс. грн фиксировали у пилорамщиков, агрономов и трактористов.
Напомним
По итогам 2024 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 23,1% к показателю предыдущего года и составила 21473 грн или 494 евро в месяц (по среднегодовому курсу НБУ). То есть, за год она составляла 5,9 тыс. евро.
Комментарии - 1