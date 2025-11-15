Multi от Минфин
15 ноября 2025, 11:46

Зарплаты штукатуров в Украине взлетели до 60 тысяч: кто сейчас зарабатывает больше всего

OLX Работа проанализировала, какие профессии в Украине имели самые высокие медиа зарплаты в октябре 2025 года и как изменились предложения за год. Исследование охватывает все регионы и сравнивает данные с октябрем 2024 года.

OLX Работа проанализировала, какие профессии в Украине имели самые высокие медиа зарплаты в октябре 2025 года и как изменились предложения за год.
Фото: depositphotos

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где платят больше всего

Лидером по уровню вознаграждения снова стала сфера строительства и облицовочных работ. Именно здесь в октябре зафиксировали наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий и значительный рост медианной зарплаты — от 25 до 43%. Самые высокие предложения были такими:

  • штукатур — 60 тыс. грн
  • фасадник — 58 тыс. грн
  • прораб — 50 тыс. грн
  • каменщик — 48 тыс. грн
  • маляр — 48 тыс. грн
  • строитель и плиточник — 45 тыс. грн.

В логистике самые высокие зарплаты у дальнобойщиков — 53 тыс. грн, что на 5% больше, чем год назад.

Кому платят 35−45 тысяч

Существенные изменения произошли в сфере медицины и недвижимости. У стоматологов медиа зарплата выросла на 33% и составила около 40 тыс. грн. Такое же среднее вознаграждение предлагалось риелторам и менеджерам по продаже недвижимости.

В категории СТО и автомоек работодатели предлагали:

  • автоэлектричество — 40 тыс. грн
  • автомаляру — 40 тыс. грн
  • автослесарю — 38 тыс. грн
  • механику — 35 тыс. грн.

В строительной сфере аналогичные суммы предлагали монтажникам, сварщикам и электрикам.

Читайте также: Зарплатная пропасть: украинцы получают в 7 раз меньше европейцев

Где предлагают от 30 тысяч

Больше всего вакансий с медианной зарплатой 30−35 тыс. грн — в производстве и рабочих специальностях.

Токари и машинисты экскаваторов получали около 31 тыс. грн, а электричества, механики, технологи и столяры — 30 тыс. грн. Рост в этих категориях составил до 33%.

В сфере агробизнеса зарплаты 30−32 тыс. грн фиксировали у пилорамщиков, агрономов и трактористов.

Напомним

По итогам 2024 года средняя заработная плата в Украине увеличилась на 23,1% к показателю предыдущего года и составила 21473 грн или 494 евро в месяц (по среднегодовому курсу НБУ). То есть, за год она составляла 5,9 тыс. евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
matroskin
matroskin
15 ноября 2025, 13:56
#
Всі перелічені спеціпльності, в кращому випадку офіційно отримують мінімалку, а так зазвичай працюють лише неофіційно за готівку, тому на дані про «середню з/п» ніяк не впливають.
