українська
14 ноября 2025, 13:30

В 2025 году размер средней зарплаты, используемой для расчета пенсий, на 49% ниже реального показателя — Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев раскритиковал действующую в Украине пенсионную формулу, назвав ее «несправедливой» и не отвечающей международным стандартам. По его словам, механизмы расчета и индексации приводят к тому, что пенсия на выходе занижается более чем вдвое.

В 2025 году размер средней зарплаты, используемой для расчета пенсий, на 49% ниже реального показателя — Гетманцев
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Две ключевые проблемы системы

Гетманцев выделил две главные системные проблемы, создающие критический разрыв между ожидаемой и реальной пенсией:

1. Некорректная индексация и устаревшая база

Государство использует для расчетов платную базу за 2017 год (8914 грн), вместо актуальных показателей.

По состоянию на 2025 год, разрыв между реальной средней зарплатой и используемой для расчета пенсий достигает 49%. Это значит, что люди теряют почти половину потенциального дохода. А поскольку с 2021 года пенсия назначается по большей сумме — она вообще не индексируется.

Даже при росте экономики и зарплат пенсионер остается «ни с чем», поскольку индексируется лишь устаревшая расчетная база, а не фактическая сумма пенсии.

«Человек, 35 лет работавший и получавший среднюю зарплату, сегодня при выходе на пенсию в 2025 году по действующей формуле будет получать лишь около 3119 грн. В то время как по другой, все же более справедливой, системе расчета пенсия должна составлять примерно 6995 грн. „Мелочь“ в 55,4%, которая решает, сможет ли человек жить, будет ли выживать», — отметил Гетманцев.

Читайте также: Пенсионный фонд показал размеры выплат

2. Нарушение международных стандартов

Гетманцев утверждает, что украинская формула нарушает Конвенцию МОТ № 102, требующую, чтобы пенсия при стаже не менее 30 лет составляла минимум 40% от заработка.

Украинское законодательство предусматривает только 30% заработка при 30 годах стажа, в то время как 1 год стажа равен лишь 1% замещения.

Даже за 35 лет работы человек получает только 35% от зарплаты (вместо гарантированных 40%), что занимает минимум 5% еще на этапе расчетов.

Вместо актуальной средней зарплаты берется показатель за 3 предыдущих года, что автоматически приводит к потере около 14% пенсии.

«Общие потери достигают суммарно 19% еще на старте расчетов», — подчеркнул политик.

Глава Комитета подчеркнул необходимость срочно исправлять эту несправедливость.

«Так не должно быть. Это решает, сможет ли человек жить, будет ли выживать. Эту несправедливость срочно нужно исправлять, если мы действительно говорим об уважении к честно работающим людям», — заявил Гетманцев.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает повысить размер минимальной пенсии — она вырастет на 234 гривны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

S1ax
S1ax
14 ноября 2025, 14:17
Гетьманцев планує балотуватись в президенти? 🤭
