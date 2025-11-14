Multi от Минфин
українська
14 ноября 2025, 10:56 Читати українською

Первый среди центробанков: банк Чехии купил биткоины и другую криптовалюту на $1 млн

Центральный банк Чехии (CNB) объявил о приобретении биткоинов и других цифровых активов на сумму $1 миллион. Этот шаг является экспериментальным проектом, направленным на получение практического опыта работы с цифровыми рынками. Оценить результаты проекта планируют через два-три года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Центральный банк Чехии (CNB) объявил о приобретении биткоинов и других цифровых активов на сумму $1 миллион.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цель — получить опыт

Портфель, который в основном состоит из биткоинов, а также включает стейблкоины на базе доллара США и токенизированные депозиты, был приобретен через регулируемую биржу. В банке подчеркнули, что эти активы не являются частью официальных международных резервов страны и будут храниться отдельно. Регулятор не планирует активно увеличивать этот портфель.

«Целью портфеля является приобретение практического опыта владения цифровыми активами, а также внедрение и тестирование необходимых связанных процессов», — говорится в заявлении банка.

Тестирование безопасности и AML

В рамках тестового портфеля центральный банк намерен изучить всю цепочку процессов, связанных с покупкой, хранением и управлением цифровыми активами. Это включает техническое администрирование ключей, многоуровневые процессы утверждения, кризисные сценарии и механизмы безопасности. Также будет проверено соблюдение процедур борьбы с отмыванием денег (AML).

Председатель CNB Алеш Михл, который впервые озвучил эту идею в январе, заявил, что центробанк хочет быть готовым к будущему, где появляются новые способы платежей и инвестиций.

Холодный прием от ЕЦБ

Чехия, хотя и не входит в еврозону, но является членом Европейского Союза и его системы центральных банков.

Этот эксперимент CNB является знаковым, поскольку он происходит на фоне скептической позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ). Когда глава CNB Алеш Михл в январе впервые предположил возможность рассмотрения биткоина для резервов, эта идея получила «холодный прием» от ЕЦБ. Президент ЕЦБ Кристин Лагард тогда заявила, что не верит, что биткойн станет резервным активом членов ЕС.

Чешский Нацбанк обошел это противоречие: он четко заявил, что тестовая покупка проведена вне официальных резервов и полностью соответствует чешскому и европейскому законодательству. В то же время сам CNB отметил, что хотя инвестировать в биткойн через ETF юридически возможно, сейчас он не рассматривается для резервов из-за «короткой истории и других характеристик», которые делают его «незрелым активом».

Напомним, что в ВР зарегистрирован законопроект о создании крипторезерва в Украине. Впрочем, по словам Даниила Гетманцева, НБУ не нравится такая идея из-за чрезмерной волатильности криптоактивов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
