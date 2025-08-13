Multi от Минфин
українська
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
13 августа 2025, 19:35

НБУ тормозит закон о крипторезерве в Украине — Гетманцев

Верховная Рада пока не планирует принимать законопроект № 13356, который предлагает разрешить Национальному банку включать виртуальные активы в международные резервы Украины. Главной причиной является негативная позиция самого НБУ, который указывает на высокую волатильность криптоактивов. Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Украинским новостям».

Верховная Рада пока не планирует принимать законопроект № 13356, который предлагает разрешить Национальному банку включать виртуальные активы в международные резервы Украины.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Позиция комитета и Нацбанка

По словам Даниила Гетманцева, он обсуждал эту инициативу с главой Национального банка.

«Мы общались с главой Национального банка по этому поводу и не поддерживаем такие шаги, учитывая высокую волатильность криптоактивов. Никаких намеков на то, что мы его будем принимать, на сегодняшний день нет», — сказал Гетманцев.

Он также добавил, что, по его мнению, авторы законопроекта и сами не рассчитывали на одобрительную реакцию со стороны регулятора.

О законопроекте

Законопроект № 13356 был зарегистрирован в июне группой депутатов во главе с первым заместителем председателя налогового комитета Ярославом Железняком. Документ не обязывает, а лишь предоставляет Национальному банку право по собственному желанию включать виртуальные активы, такие как биткоин, в состав международных резервов Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
