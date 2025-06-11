Депутаты зарегистрировали законопроект №13356, дающий право Нацбанку включать виртуальные активы в резервы Украины. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
В ВР зарегистрирован законопроект о создании крипторезерва в Украине
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По словам Железняка, как, когда и сколько, это уже должно быть решение самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это по их профессиональному выбору.
«Но мы, народные депутаты, считаем, что такой шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. А правильное управление крипто-резервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики», — пояснил он.
Кто формирует стратегический крипто-резерв
- США уже формируют стратегический крипторезерв и многие инициативы на уровне отдельных штатов;
- Сальвадор;
- Китай использовал BTC для привлечения $20 млрд;
- Швейцария, Бразилия, Пакистан, Кыргызстан, некоторые страны ЕС, и сама Чехия, также работают над включением виртуальных активов в резервы.
Источник: Минфин
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чтобы она не расползалась по личным криптокошелькам правоохранителей…