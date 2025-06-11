В ВР зарегистрирован законопроект о создании крипторезерва в Украине

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По словам Железняка, как, когда и сколько, это уже должно быть решение самого регулятора. То есть не обязываем и оставляем это по их профессиональному выбору.

«Но мы, народные депутаты, считаем, что такой шаг интегрирует Украину в мировые финансовые инновации. А правильное управление крипто-резервами поможет укрепить макроэкономическую стабильность и создаст новые возможности для развития цифровой экономики», — пояснил он.

Кто формирует стратегический крипто-резерв