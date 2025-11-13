Китай имеет уникальное преимущество в энергетическом обеспечении ИИ — HSBC

Доминирование Китая в сфере чистой энергии обеспечило стране уникально сильные позиции в мировой конкуренции, особенно в США, в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил Джулиан Вентцель, главный директор по устойчивому развитию британского банка HSBC, сообщает Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его мнению, экономика, построенная на возобновляемых источниках энергии, имеет преимущества, которые невозможно воспроизвести с помощью ископаемого топлива.

Преимущество «нулевых» затрат на энергию

Вентцель считает, что массовое строительство объектов чистой энергии в Китае — страна снова на пути к избиению собственного рекорда по установлению мощностей возобновляемой энергетики в этом году — значительно «повышает их стоимость капитала».

Он объясняет: как только инфраструктура возобновляемой энергетики построена, и первоначальные инвестиции окупились, производство дополнительной энергии фактически не несет никаких дополнительных затрат. Ископаемое топливо требует постоянных затрат на добычу, транспортировку, переработку и распределение.

«Только что архитектура готова, с ростом спроса вы можете удовлетворять этот спрос за нулевую стоимость», — отметил Вентцель. По его словам, это становится очень мощным рычагом для роста экономики.

Энергия как «узкое место» для ИИ

Эти комментарии Вентцеля контрастируют с позицией правительства США, где некоторые чиновники утверждают, что быстрый переход на чистую энергию повысит энергозатраты и нанесет ущерб экономическому росту.

Тем временем энергоснабжение становится критическим «узким местом» в глобальной гонке за ИИ. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла недавно заявил, что именно доступность электроэнергии, а не полупроводников, становится самым большим ограничением в расширении мощностей дата-центров.

По некоторым оценкам, текущие потребности существующей и планируемой инфраструктуры ИИ в США не могут быть покрыты имеющимися энергомощностями.

Это создает новые возможности для нефтяных гигантов: например, Chevron объявила, что будет поставлять электроэнергию, производимую на природном газе, для дата-центра в Западном Техасе.

Доминирование Китая и риски для Запада

Вентцель подчеркивает, что конкурентоспособность Китая обусловлена не только дешевой возобновляемой энергией, но и подходом к созданию ИИ. Ранее стартап DeepSeek продемонстрировал, что страна способна производить ИИ со значительно более низкими затратами и большей энергоэффективностью, чем американские конкуренты.

Читайте также: Вопрос на триллион долларов: лопнет пузырь ИИ в 2025 году?

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на саммите COP30 в Бразилии предупредил, что США рискуют проиграть Китай на многих фронтах.

«Это об экономической мощи. Китай производит около 80% мировых солнечных панелей, снабжает около 60% ветровых турбин, 70% электромобилей и 75% аккумуляторов, и все это по более низкой финансовой стоимости, чем на Западе», — заявил Ньюсом.

Вентцель также отметил, что экономики, больше опирающиеся на чистую энергию, реже сталкиваются с нестабильностью инфляции. Это связано с тем, что отказ от зависимости от энергетических сырьевых товаров уменьшает колебания платежного баланса, влияние на цены и резкие скачки инфляции.