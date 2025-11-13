Китай имеет уникальное преимущество в энергетическом обеспечении ИИ — HSBC

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2025, 18:01 Читати українською

Китай имеет уникальное преимущество в энергетическом обеспечении ИИ — HSBC

Доминирование Китая в сфере чистой энергии обеспечило стране уникально сильные позиции в мировой конкуренции, особенно в США, в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил Джулиан Вентцель, главный директор по устойчивому развитию британского банка HSBC, сообщает Bloomberg.

Китай имеет уникальное преимущество в энергетическом обеспечении ИИ — HSBC
Фото: AI

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его мнению, экономика, построенная на возобновляемых источниках энергии, имеет преимущества, которые невозможно воспроизвести с помощью ископаемого топлива.

Преимущество «нулевых» затрат на энергию

Вентцель считает, что массовое строительство объектов чистой энергии в Китае — страна снова на пути к избиению собственного рекорда по установлению мощностей возобновляемой энергетики в этом году — значительно «повышает их стоимость капитала».

Он объясняет: как только инфраструктура возобновляемой энергетики построена, и первоначальные инвестиции окупились, производство дополнительной энергии фактически не несет никаких дополнительных затрат. Ископаемое топливо требует постоянных затрат на добычу, транспортировку, переработку и распределение.

«Только что архитектура готова, с ростом спроса вы можете удовлетворять этот спрос за нулевую стоимость», — отметил Вентцель. По его словам, это становится очень мощным рычагом для роста экономики.

Энергия как «узкое место» для ИИ

Эти комментарии Вентцеля контрастируют с позицией правительства США, где некоторые чиновники утверждают, что быстрый переход на чистую энергию повысит энергозатраты и нанесет ущерб экономическому росту.

Тем временем энергоснабжение становится критическим «узким местом» в глобальной гонке за ИИ. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла недавно заявил, что именно доступность электроэнергии, а не полупроводников, становится самым большим ограничением в расширении мощностей дата-центров.

По некоторым оценкам, текущие потребности существующей и планируемой инфраструктуры ИИ в США не могут быть покрыты имеющимися энергомощностями.

Это создает новые возможности для нефтяных гигантов: например, Chevron объявила, что будет поставлять электроэнергию, производимую на природном газе, для дата-центра в Западном Техасе.

Доминирование Китая и риски для Запада

Вентцель подчеркивает, что конкурентоспособность Китая обусловлена не только дешевой возобновляемой энергией, но и подходом к созданию ИИ. Ранее стартап DeepSeek продемонстрировал, что страна способна производить ИИ со значительно более низкими затратами и большей энергоэффективностью, чем американские конкуренты.

Читайте также: Вопрос на триллион долларов: лопнет пузырь ИИ в 2025 году?

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на саммите COP30 в Бразилии предупредил, что США рискуют проиграть Китай на многих фронтах.

«Это об экономической мощи. Китай производит около 80% мировых солнечных панелей, снабжает около 60% ветровых турбин, 70% электромобилей и 75% аккумуляторов, и все это по более низкой финансовой стоимости, чем на Западе», — заявил Ньюсом.

Вентцель также отметил, что экономики, больше опирающиеся на чистую энергию, реже сталкиваются с нестабильностью инфляции. Это связано с тем, что отказ от зависимости от энергетических сырьевых товаров уменьшает колебания платежного баланса, влияние на цены и резкие скачки инфляции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
13 ноября 2025, 19:01
#
І він правий.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bsiletskyy и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами