українська
13 ноября 2025, 15:11

ЕС планирует ввести дополнительный сбор на недорогие посылки из-за пределов блока

Европейская комиссия предложила ввести пошлины в размере 2 евро для посылок стоимостью до 150 евро, поступающих в ЕС из стран за его пределами. Этот платеж станет ключевой частью масштабной таможенной реформы, которая должна привести в порядок импорт товаров с онлайн-торговли и повысить их безопасность, сообщает Eurotax.

ЕС планирует ввести дополнительный сбор на недорогие посылки из-за пределов блока
Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему вводят новый сбор

Согласно исследованию CEP Research, только в 2024 году в ЕС поступило 4,6 миллиарда посылок стоимостью до 150 евро, значительная часть которых происходит из Китая (от таких платформ, как Temu и Shein).

Новый сбор имеет три основные цели:

  • Возмещение расходов: Компенсировать таможенным органам расходы на обработку и контроль огромного потока импорта низкой стоимости.
  • Безопасность: Усилить контроль за соблюдением европейских стандартов и безопасностью товаров, часто попадающих в ЕС без надлежащей проверки.
  • Справедливая конкуренция: Выровнять условия для европейских продавцов, конкурирующих с дешевым импортом, часто пользующимся регуляторными послаблениями.

Еврокомиссия предлагает пошлины в размере 2 евро для посылок, посланных непосредственно потребителю, и пониженную ставку около 0,50 евро, если товар сначала проходит через склад в ЕС.

Страны-члены действуют, не дожидаясь 2028 года

Хотя полноценная таможенная реформа ЕС запланирована на 2028 год, несколько стран решили не ждать общеевропейского режима и объявили о введении национального собрания:

  • Румыния: Предлагает фиксированный тариф 25 леев (около 5 евро) для посылок из ЕС стоимостью до 150 евро.
  • Франция: Проект бюджета на 2026 год предусматривает административную таможенную пошлину в размере 2 евро.
  • Нидерланды: Таможенная администрация рассматривает возможность введения сбора 2 евро за единицу товара, опасаясь, что односторонние действия других стран перенаправят поток посылок в Нидерланды, являющиеся большими воротами для импорта.

Эксперты отмечают, что для крупных китайских платформ сбор в 2 евро может составить до 17% от средней стоимости заказа, что заставит их повышать цены или изменять логистические схемы, перенаправляя товары через склады в ЕС.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сколько государство хочет получить налогов с посылок Temu и AliExpress

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ выступил с инициативой ввести налогообложение для международных посылок стоимостью до 150 евро, которые пока не облагаются налогом. По мнению регулятора, такой шаг поможет сократить импорт некритических товаров и снизить давление на платежный баланс страны в условиях войны.

В январе 2025 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о налогообложении посылок из-за границы любой стоимости.

Пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью свыше 150 евро (на часть, превышающую эту цену).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
