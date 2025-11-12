Норвегия не будет использовать свой суверенный фонд для гарантии замороженных активов рф

Норвегия, хоть и готова поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов в пользу Украины, не предоставит свой суверенный фонд благосостояния в качестве единой финансовой гарантии для этой схемы. Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в среду, 12 ноября, сообщает Reuters.

Поиск 140 млрд евро для Украины

Министры финансов ЕС должны встретиться для обсуждения путей привлечения 130−140 млрд евро для Украины. По словам высокопоставленного представителя ЕС, наиболее вероятный вариант финансирования — это использование замороженных активов России.

Однако Бельгия, где расположена расчетная палата Euroclear (удерживающая основную часть российских активов), выступает против идеи использования этих средств, опасаясь, что страна может быть привлечена к ответственности в суде.

Суверенный фонд не станет единственным поручителем

Некоторые члены парламента Норвегии предложили, чтобы суверенный фонд страны (крупнейший в мире с активами свыше $2 трлн) мог бы предложить гарантию, которая покрыла бы потенциальную юридическую ответственность.

Однако, ранее возглавлявший НАТО Столтенберг четко заявил, что Норвегия, хотя и является аутсайдером ЕС, уже вносит значительные финансовые взносы в поддержку Украины и может присоединиться к плану Союза, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

«Были идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму около 1,6 триллиона норвежских крон (приблизительно $159 млрд), и это не вариант», — сказал Столтенберг общественной телерадиокомпании NRK во время визита в Брюссель.

Норвежский суверенный фонд благосостояния, инвестирующий десятилетиями накопленные доходы от нефти и газа, эквивалентен четырем годовым ВВП страны и имеет строгое правило: правительство может тратить только ожидаемую инфляционно скорректированную прибыль, составляющую 3% от общих активов фонда.

«Минфин» писал, что Украина и Европейский Союз разработали новый механизм финансовой помощи — «Репарационный кредит» (Reparations Loan). Он предполагает, что Украина будет возвращать эти средства только в том случае, если он получит репарации от россии.