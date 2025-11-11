Таможня говорит, что бюджет «потерял» 36 млрд из-за льгот на электрокары: в чем ошибка

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 ноября 2025, 13:08 Читати українською

Таможня говорит, что бюджет «потерял» 36 млрд из-за льгот на электрокары: в чем ошибка

Когда люди без экономического образования берутся за фискальную аналитику, результат предсказуем — это примерно как доверить хирургическую операцию сантехнику: инструменты похожи, но последствия катастрофические. Об этом пишет соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Когда люди без экономического образования берутся за фискальную аналитику, результат предсказуем — это примерно как доверить хирургическую операцию сантехнику: инструменты похожи, но последствия катастрофические.

Государственная таможенная служба заявила о «потере» Украиной 36 миллиардов гривен из-за налоговых льгот на электромобили.

Однако классический экономический анализ выявляет фундаментальные ошибки в этих расчетах:

  • Реальные потенциальные дополнительные поступления от отмены льгот составляют лишь 3−5 миллиардов гривен ежегодно (почти в 10 раз меньше заявленных «потерь»).
  • Официальная методология игнорирует базовый экономический закон — эластичность спроса: при повышении цены на 30−35% продажи упадут на 40−45%.
  • Экономия для потребителей от более низкой стоимости приобретения и эксплуатации электромобилей составляет 42−50 миллиардов гривен, которые превращаются в дополнительное потребление и дополнительный НДС в бюджет.
  • Компенсационный НДС от увеличенного потребления: 4−6 миллиардов гривен ежегодно. За 7 лет программы (льготы действуют с 1 января 2019 года) это почти 25−30 млрд грн.
  • Экономия валюты на импорте топлива: $315-$600 миллионов ежегодно — критически важно в условиях войны и для стабильности курса.
  • Совокупная макроэкономическая выгода от льгот превышает 45−60 миллиардов гривен, что делает их экономически оправданными.

Заявления о «потерях» являются не экономическим анализом, а популистской манипуляцией цифрами, которая игнорирует элементарные законы экономической науки.

Теперь детали

6 ноября Государственная таможенная служба обнародовала заявление, что Украина «потеряла» 36 миллиардов гривен из-за налоговых льгот на электромобили. Эта цифра мгновенно стала аргументом для политической кампании против продления льгот до 2027 года.

Но есть одна проблема: с точки зрения экономической науки эта цифра не имеет ничего общего с реальностью.

Методология Государственной таможенной службы поражает своей простотой: они подсчитали стоимость всех импортированных электромобилей, умножили на 20% (ставка НДС) и назвали это «потерями бюджета».

По этой логике, 82 000 электромобилей в 2025 году на сумму 72 миллиарда гривен x 20% = 14,5 миллиарда «недополученного» НДС.

Главная ошибка этого подхода очевидна любому студенту экономического факультета: расчет предполагает, что без льгот было бы импортировано такое же количество электромобилей по такой же цене.

Это нарушает базовый закон спроса и предложения — когда цена растет на 30−40% (именно на столько подорожают электромобили без льгот), спрос неизбежно падает. В экономической науке это называется эластичностью спроса, и для автомобилей она хорошо изучена.

Норвежское исследование 2021 года показало эластичность спроса на электромобили на уровне -1,27, то есть при повышении цены на 10% спрос падает на 12,7%. Американские исследования фиксируют эластичность на уровне -0,99. Для Украины с более низким средним доходом и большей чувствительностью к цене коэффициент эластичности составляет от -1,2 до -1,5.

Применим базовую экономическую теорию: если отмена льгот повысит цену электромобиля на 30−35%, при эластичности -1,3 спрос упадет на 40−45%.

Таким образом, вместо 82 000 электромобилей в 2025 году было бы импортировано только около 50 000. Соответственно, потенциальный НДС составил бы не 14,5 миллиарда гривен, а около 8,6 миллиарда — почти вдвое меньше заявленной цифры.

Критическая ошибка: отсутствие эффекта экономии

Следующий критический элемент, который полностью отсутствует в официальных расчетах, — это экономия потребителей и ее влияние на экономику. Налоговые льготы делают электромобили более доступными не только в эксплуатации, но и в приобретении.

1. Экономия на приобретении Для электромобиля стоимостью $15,000 (типичная цена на рынке Украины по данным Opendatabot) налоговые льготы дают экономию:

  • Ввозная пошлина (10%): $1,500
  • НДС (20%): $3,000
  • Акциз и пенсионный сбор (≈3−5%): $450−750
  • Общая экономия на приобретении: $4,950−5,250 или около 200,000 гривен.

Для текущего парка из 193 500 электромобилей это означает совокупную экономию потребителей на этапе приобретения около 38−39 миллиардов гривен.

2. Экономия на эксплуатации Владелец электромобиля экономит около 64 тыс. гривен ежегодно на топливе (по сравнению с бензиновым автомобилем при пробеге 15 000 км) и 30 000 гривен на обслуживании (расходы на обслуживание электромобилей на 50% ниже). В моей семье есть электромобиль BMW и бензиновый автомобиль. Мне очень легко это проверить.

Общая экономия парка из 193 500 электромобилей составляет около 18 миллиардов гривен ежегодно.

Совокупная экономия потребителей (приобретение + эксплуатация за период 2022—2025) составляет около 42−50 миллиардов гривен.

Критически важно понимать — эти 42−50 миллиардов гривен экономии не исчезают из экономики — они трансформируются в дополнительное потребление. Украинцы, которые сэкономили на приобретении и эксплуатации электромобилей, тратят эти деньги на другие товары и услуги, которые облагаются НДС.

Согласно кейнсианской экономической теории, консервативно применяя мультипликатор 2,0 к экономии 42 миллиардов гривен, получаем дополнительное потребление в размере 84 миллиардов гривен.

Из этой суммы государство получает 13−14 миллиардов гривен дополнительного НДС. Эту цифру почему-то полностью проигнорировали в Государственной таможенной службе, несмотря на то, что это базовый макроэкономический эффект, описанный в любом учебнике по экономике.

Энергетический и валютный аспекты

Отдельно стоит упомянуть энергетический аспект. Потребление электроэнергии всеми электромобилями Украины составляет лишь 0,63% от общего потребления страны. Даже при утроении парка это будет лишь 1,8−1,9%. При этом 80−90% владельцев заряжаются ночью, в часы минимальной нагрузки, фактически помогая балансировать энергосистему.

Электромобили потребляют электроэнергию, которую Украина производит сама. Зато автомобили с ДВС нуждаются в топливе, которое мы импортируем на 100% после уничтожения российскими ракетами Кременчугского НПЗ.

Текущий парк электромобилей экономит около 290 миллионов литров бензина ежегодно. Это означает экономию $315−600 миллионов ежегодно на валютных расходах. В условиях войны, когда каждая гривна на импорт — это гривна, которая не потрачена на оборону, выбор очевиден.

Итог: инвестиции, а не «потери»

Подведем итоги с учетом экономической теории и всех компенсационных эффектов:

Потенциальные дополнительные поступления от отмены льгот (с учетом эластичности спроса): +8,6 миллиарда гривен ежегодно (не 14,5 млрд).

Компенсационные потери (если отменить льготы):

  • Потерянный НДС от мультипликатора экономии потребителей: -8 млрд грн.
  • Увеличенные валютные расходы на импорт топлива: -11,6 млрд грн в гривневом эквиваленте.
  • Чистый фискальный эффект для бюджета: не 36 миллиардов «потерь», а реально только 3−5 миллиардов гривен потенциальных дополнительных поступлений ежегодно — почти в 10 раз меньше озвученной цифры.

Но даже это не полная картина. Если учесть макроэкономические эффекты — вклад в ВВП через мультипликатор потребления, развитие инфраструктуры (более 5000 станций), поддержку 32−48 тысяч рабочих мест и стратегическую энергетическую независимость — совокупная выгода превышает 45−60 миллиардов гривен.

Терминология также имеет значение. Говорить, что Украина «потеряла» 36 миллиардов — это манипуляция. «Потеряла» означает, что деньги были, а потом исчезли. На самом деле речь идет о «налоговых расходах» или «недополученных доходах по контрфактическому сценарию». Разница принципиальная: в первом случае это звучит как катастрофа, во втором — как сознательный выбор экономической политики с расчетом на долгосрочные выгоды.

Электромобилизация Украины — это не о «потерянных миллиардах», а о стратегических инвестициях в энергонезависимость, экономическую устойчивость и будущее.

Как писал Эйнштейн: «Все должны знать основы науки. Это так же важно, как уметь читать». Добавим: особенно для тех, кто принимает решения о государственных финансах. Потому что когда экономические решения принимают не экономисты, страна платит гораздо больше, чем те мифические 36 миллиардов.

Автор:
Амелин Анатолий
Сооснователь и директор экономических программ Амелин Анатолий
Ukrainian Institute for the Future
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
HappyInterest
HappyInterest
11 ноября 2025, 13:41
#
«Цю цифру чомусь повністю проігнорували у Державній митній службі,» та то они горбатого лепят ИБР-овцы одним словом
«Електромобілізація України — це не про „втрачені мільярди“, а про стратегічні інвестиції в енергонезалежність, економічну стійкість та майбутнє.» ++++

вопросов к статии и автору нема.

а теперь видинье мое на гос апрата таможку и т. д. — сплошное двуличие и непрофесионализм.
поясню.
1. с одной стороны пропаганда рассказывает про необходимость и отвязку от рос енергоресурсов а
2. с другой про недополучени кошти по електроавто.
ну оставили б вы пошлины — покупали б больше бензиновых , покупали б раша нафту, был бы доход в бюджет. так это тогда не вяжется 1 со 2-рым.

я не хочу пошлить, но у нас нету стратегического курса развития. точнее не так. делается видимость такого курса.
если кто забыл — напоминаю — у нас были пошлины «для того что наш автопром развивался»… и где он сейчас. жадность фраера сгубила как говорится. Помните ланосы? сколько они стояли у нас и в соседей. цитата:
«украинские покупатели платят дороже не только за импортные автомобили — ZAZ Lanos украинской сборки обходится нашему покупателю дороже, чем российскому.
Так, ZAZ Lanos, который производится в Запорожье, на отечественном рынке стоит 9600 уе, тогда как российскому покупателю он доступен всего за 5182 уе. Средний же показатель разницы в цене по моделям, учавствовавшим в сравнении, составил более 68%!»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают torn, VladimirVG и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами