Таможня говорит, что бюджет «потерял» 36 млрд из-за льгот на электрокары: в чем ошибка

Когда люди без экономического образования берутся за фискальную аналитику, результат предсказуем — это примерно как доверить хирургическую операцию сантехнику: инструменты похожи, но последствия катастрофические. Об этом пишет соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Государственная таможенная служба заявила о «потере» Украиной 36 миллиардов гривен из-за налоговых льгот на электромобили.

Однако классический экономический анализ выявляет фундаментальные ошибки в этих расчетах:

Реальные потенциальные дополнительные поступления от отмены льгот составляют лишь 3−5 миллиардов гривен ежегодно (почти в 10 раз меньше заявленных «потерь»).

Официальная методология игнорирует базовый экономический закон — эластичность спроса: при повышении цены на 30−35% продажи упадут на 40−45%.

Экономия для потребителей от более низкой стоимости приобретения и эксплуатации электромобилей составляет 42−50 миллиардов гривен, которые превращаются в дополнительное потребление и дополнительный НДС в бюджет.

Компенсационный НДС от увеличенного потребления: 4−6 миллиардов гривен ежегодно. За 7 лет программы (льготы действуют с 1 января 2019 года) это почти 25−30 млрд грн.

Экономия валюты на импорте топлива: $315-$600 миллионов ежегодно — критически важно в условиях войны и для стабильности курса.

Совокупная макроэкономическая выгода от льгот превышает 45−60 миллиардов гривен, что делает их экономически оправданными.

Заявления о «потерях» являются не экономическим анализом, а популистской манипуляцией цифрами, которая игнорирует элементарные законы экономической науки.

Теперь детали

6 ноября Государственная таможенная служба обнародовала заявление, что Украина «потеряла» 36 миллиардов гривен из-за налоговых льгот на электромобили. Эта цифра мгновенно стала аргументом для политической кампании против продления льгот до 2027 года.

Но есть одна проблема: с точки зрения экономической науки эта цифра не имеет ничего общего с реальностью.

Методология Государственной таможенной службы поражает своей простотой: они подсчитали стоимость всех импортированных электромобилей, умножили на 20% (ставка НДС) и назвали это «потерями бюджета».

По этой логике, 82 000 электромобилей в 2025 году на сумму 72 миллиарда гривен x 20% = 14,5 миллиарда «недополученного» НДС.

Главная ошибка этого подхода очевидна любому студенту экономического факультета: расчет предполагает, что без льгот было бы импортировано такое же количество электромобилей по такой же цене.

Это нарушает базовый закон спроса и предложения — когда цена растет на 30−40% (именно на столько подорожают электромобили без льгот), спрос неизбежно падает. В экономической науке это называется эластичностью спроса, и для автомобилей она хорошо изучена.

Норвежское исследование 2021 года показало эластичность спроса на электромобили на уровне -1,27, то есть при повышении цены на 10% спрос падает на 12,7%. Американские исследования фиксируют эластичность на уровне -0,99. Для Украины с более низким средним доходом и большей чувствительностью к цене коэффициент эластичности составляет от -1,2 до -1,5.

Применим базовую экономическую теорию: если отмена льгот повысит цену электромобиля на 30−35%, при эластичности -1,3 спрос упадет на 40−45%.

Таким образом, вместо 82 000 электромобилей в 2025 году было бы импортировано только около 50 000. Соответственно, потенциальный НДС составил бы не 14,5 миллиарда гривен, а около 8,6 миллиарда — почти вдвое меньше заявленной цифры.

Критическая ошибка: отсутствие эффекта экономии

Следующий критический элемент, который полностью отсутствует в официальных расчетах, — это экономия потребителей и ее влияние на экономику. Налоговые льготы делают электромобили более доступными не только в эксплуатации, но и в приобретении.

1. Экономия на приобретении Для электромобиля стоимостью $15,000 (типичная цена на рынке Украины по данным Opendatabot) налоговые льготы дают экономию:

Ввозная пошлина (10%): $1,500

НДС (20%): $3,000

Акциз и пенсионный сбор (≈3−5%): $450−750

Общая экономия на приобретении: $4,950−5,250 или около 200,000 гривен.

Для текущего парка из 193 500 электромобилей это означает совокупную экономию потребителей на этапе приобретения около 38−39 миллиардов гривен.

2. Экономия на эксплуатации Владелец электромобиля экономит около 64 тыс. гривен ежегодно на топливе (по сравнению с бензиновым автомобилем при пробеге 15 000 км) и 30 000 гривен на обслуживании (расходы на обслуживание электромобилей на 50% ниже). В моей семье есть электромобиль BMW и бензиновый автомобиль. Мне очень легко это проверить.

Общая экономия парка из 193 500 электромобилей составляет около 18 миллиардов гривен ежегодно.

Совокупная экономия потребителей (приобретение + эксплуатация за период 2022—2025) составляет около 42−50 миллиардов гривен.

Критически важно понимать — эти 42−50 миллиардов гривен экономии не исчезают из экономики — они трансформируются в дополнительное потребление. Украинцы, которые сэкономили на приобретении и эксплуатации электромобилей, тратят эти деньги на другие товары и услуги, которые облагаются НДС.

Согласно кейнсианской экономической теории, консервативно применяя мультипликатор 2,0 к экономии 42 миллиардов гривен, получаем дополнительное потребление в размере 84 миллиардов гривен.

Из этой суммы государство получает 13−14 миллиардов гривен дополнительного НДС. Эту цифру почему-то полностью проигнорировали в Государственной таможенной службе, несмотря на то, что это базовый макроэкономический эффект, описанный в любом учебнике по экономике.

Энергетический и валютный аспекты

Отдельно стоит упомянуть энергетический аспект. Потребление электроэнергии всеми электромобилями Украины составляет лишь 0,63% от общего потребления страны. Даже при утроении парка это будет лишь 1,8−1,9%. При этом 80−90% владельцев заряжаются ночью, в часы минимальной нагрузки, фактически помогая балансировать энергосистему.

Электромобили потребляют электроэнергию, которую Украина производит сама. Зато автомобили с ДВС нуждаются в топливе, которое мы импортируем на 100% после уничтожения российскими ракетами Кременчугского НПЗ.

Текущий парк электромобилей экономит около 290 миллионов литров бензина ежегодно. Это означает экономию $315−600 миллионов ежегодно на валютных расходах. В условиях войны, когда каждая гривна на импорт — это гривна, которая не потрачена на оборону, выбор очевиден.

Итог: инвестиции, а не «потери»

Подведем итоги с учетом экономической теории и всех компенсационных эффектов:

Потенциальные дополнительные поступления от отмены льгот (с учетом эластичности спроса): +8,6 миллиарда гривен ежегодно (не 14,5 млрд).

Компенсационные потери (если отменить льготы):

Потерянный НДС от мультипликатора экономии потребителей: -8 млрд грн.

Увеличенные валютные расходы на импорт топлива: -11,6 млрд грн в гривневом эквиваленте.

Чистый фискальный эффект для бюджета: не 36 миллиардов «потерь», а реально только 3−5 миллиардов гривен потенциальных дополнительных поступлений ежегодно — почти в 10 раз меньше озвученной цифры.

Но даже это не полная картина. Если учесть макроэкономические эффекты — вклад в ВВП через мультипликатор потребления, развитие инфраструктуры (более 5000 станций), поддержку 32−48 тысяч рабочих мест и стратегическую энергетическую независимость — совокупная выгода превышает 45−60 миллиардов гривен.

Терминология также имеет значение. Говорить, что Украина «потеряла» 36 миллиардов — это манипуляция. «Потеряла» означает, что деньги были, а потом исчезли. На самом деле речь идет о «налоговых расходах» или «недополученных доходах по контрфактическому сценарию». Разница принципиальная: в первом случае это звучит как катастрофа, во втором — как сознательный выбор экономической политики с расчетом на долгосрочные выгоды.

Электромобилизация Украины — это не о «потерянных миллиардах», а о стратегических инвестициях в энергонезависимость, экономическую устойчивость и будущее.

Как писал Эйнштейн: «Все должны знать основы науки. Это так же важно, как уметь читать». Добавим: особенно для тех, кто принимает решения о государственных финансах. Потому что когда экономические решения принимают не экономисты, страна платит гораздо больше, чем те мифические 36 миллиардов.