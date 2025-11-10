Украинцы смогут зарабатывать, подключая свои генераторы к базовым станциям

Министерство цифровой трансформации Украины запускает проект «Генератор связи», нацеленный на поддержку мобильной связи при отключении света. Бизнес и ответственные граждане призывают оплачиваемо заживить базовые станции операторов своими генераторами. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

«Если у вас есть генератор мощностью от 7,2 кВт, его можно подключить к станциям операторов и получать ориентировочно от 110 до 140 грн в час. Например, за 12 часов работы питания базовой станции физическое лицо заработает ориентировочно 1 320 грн, юридическое — около 1 7200 грн», — говорится в сообщении.

Потери энергосистемы

Как писал «Минфин», по оценке представителя правительства, из-за последней атаки энергосистема потеряла по меньшей мере 1 гигаватт генерации.

Минэнерго подтверждает, что в ближайшее время об отмене графиков не может идти и речи. Энергетики работают в усиленном режиме, но восстановление объектов требует времени.

Даже для мелких ремонтов нужно выключать оборудование. В противном случае система не запустится стабильно", — объясняет министр энергетики Гринчук.